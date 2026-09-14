ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم شن هجمات على مواقع الطاقة التابعة لكل منهما

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين: "إن ارتفاع أسعار الديزل في العالم يعود في معظمه إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وليس إلى إيران".

وكان الرئيس الأمريكي قد حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقاً على وقف هجمات بلاده على البنية التحتية للديزل في روسيا، مدعياً ​​أن تلك الهجمات تتسبب في نقص وقود الديزل.

كان ترامب قد صرح أمس، بأن نهاية الحرب الإيرانية قد تكون قبل بداية انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والمقرر لها في الثالث من نوفمبر المقبل.

ضوابط الذكاء الاصطناعي

وفي منشور أخر لترامب، قال إنّ الضوابط الوحيدة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي هي رئيس قوي وذكي (ذو معدل ذكاء عالٍ!)، والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ذلك بوفرة! ".



وأضاف ترامب :"لقد منعت إدارة ترامب "الأشخاص" الذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي من القيام بأمور سيئة، أو يحتمل أن تكون سيئة، مثل داريو (البشري!)، الذي يتظاهر الآن بأنه "ملاك صغير مثالي" - وسنواصل القيام بذلك! لدينا بالفعل سلطة جنائية وتنظيمية هائلة على هذه الشركات!"؟

وتابع الرئيس الأمريكي :"هناك مؤامرة خبيثة تُحاك ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصين هي الوحيدة السعيدة بذلك. من يفوز في مجال الذكاء الاصطناعي، يفوز! نحن نتقدم على الصين، وعلى جميع الدول الأخرى، وسنواصل القيام بذلك".

وختم قائلا :"أيها المنظرون للمؤامرة، والخونة، والمسربون، احذروا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر! الرئيس دونالد ج. ترامب".