شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما يدفع كثيرًا من ربات البيوت إلى شراء كميات أكبر والاستفادة من انخفاض السعر من خلال تخزينها لاستخدامها على مدار الأشهر المقبلة.

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

وتعد الطماطم من أكثر الخضروات استخدامًا في المطبخ المصري، سواء في إعداد الصلصات أو الأكلات اليومية، لذلك يمكن تخزينها بطريقة صحيحة للحفاظ على مذاقها وجودتها وتقليل الهدر، للشيف رباب العمدة.

أسهل طريقة لتخزين الطماطم

من أسهل طرق تخزين الطماطم لفترة طويلة تحويلها إلى صلصة، خاصة إذا كانت الكمية كبيرة، إذ يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

ابدئي باختيار الطماطم الناضجة والسليمة، مع استبعاد الثمار التي تحتوي على عفن أو أجزاء طرية بشكل زائد، ثم اغسليها جيدًا وجففيها.

بعد ذلك قطعي الطماطم إلى قطع متوسطة وضعيها في الخلاط، ويمكن تصفيتها إذا كنتِ تفضلين صلصة ناعمة خالية من البذور والقشور.

ضعي عصير الطماطم في وعاء على النار واتركيه حتى يغلي ويتبخر جزء من الماء، مع التقليب من وقت لآخر، حتى يصبح القوام أكثر كثافة.

اتركي الصلصة حتى تبرد تمامًا، ثم قسميها إلى كميات مناسبة للاستخدام وضعي كل كمية في كيس مخصص للفريزر أو علبة محكمة الغلق، ثم احفظيها في الفريزر.

طريقة تخزين الطماطم بدون تسبيك

إذا كنتِ لا تريدين تحويل الطماطم إلى صلصة، يمكن تقطيعها ووضعها في أكياس مخصصة للتجميد.

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

اغسلي الطماطم وجففيها جيدًا، ثم قطعيها حسب الاستخدام، وضعيها في أكياس محكمة الغلق مع تفريغ أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقها.

هذه الطريقة مناسبة للطماطم التي ستستخدم في الطبخ والشوربة والصلصات، لكن قوامها بعد التجميد لن يكون مثل الطماطم الطازجة، لذلك لا يفضل الاعتماد عليها للسلطات.

أخطاء تفسد الطماطم أثناء التخزين

من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى تلف الطماطم تخزينها وهي مبللة، أو وضع ثمار بها علامات عفن مع باقي الكمية، لأن التلف قد ينتقل إلى الثمار الأخرى.

كما يفضل عدم تجميد كمية ضخمة في كيس واحد، لأن تقسيم الطماطم إلى حصص صغيرة يجعل استخدامها أسهل ويقلل الحاجة إلى إخراج الكمية كلها من الفريزر.

ومن المهم أيضًا كتابة تاريخ التخزين على الأكياس أو العلب، حتى تتمكني من ترتيب الكميات واستخدام الأقدم أولًا.

هل يمكن تخزين الطماطم في الثلاجة؟

الطماطم الكاملة الناضجة يمكن حفظها لفترة قصيرة، لكن التجميد أو تحويلها إلى صلصة يعد أكثر ملاءمة إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بكمية كبيرة لاستخدامها لاحقًا.

أما الطماطم المقطعة، فيجب حفظها في الثلاجة داخل وعاء محكم واستخدامها خلال فترة قصيرة، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

نصيحة مهمة قبل شراء كمية كبيرة

انخفاض سعر الطماطم قد يكون فرصة جيدة للتخزين، لكن لا تشتري كمية أكبر من قدرتك على تجهيزها وحفظها بالشكل الصحيح.

اختاري الثمار السليمة والناضجة، وتخلصي من أي ثمرة يظهر عليها عفن أو تلف واضح، ثم جهزي الكمية للتخزين في أسرع وقت ممكن.