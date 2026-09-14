افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة

افتتح المهندس أحمد عمران أحمد، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة، المُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار "مياه مستدامة – طاقة متجددة – استثمار واعد"، نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الداعمة لتوطين الصناعة وتعزيز الشراكات مع الشركات المصرية والعالمية، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وألقى المهندس أحمد عمران، كلمةً، أكد خلالها أن الدولة المصرية تولي ملف مياه الشرب أهمية قصوى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيرًا إلى ما شهده القطاع من تطور ملحوظ في الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم له، بما يحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية القومية للقطاع التي تؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وإنشاء وحدة مختصة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جاهزية المشروعات وجذب الاستثمارات، خاصة في ملفات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

واستعرض نائب وزيرة الإسكان، أبرز مؤشرات الأداء التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% في عام 2026، بإجمالي إنتاج فعلي لمحطات المياه بلغ 31.7 مليون م3/يوم، فيما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين إلى 70%، كما أشار إلى زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر بطاقة كلية تقارب 2.1 مليون م3/يوم، إلى جانب بلوغ إجمالي محطات معالجة الصرف الصحي القائمة وعددها 621 محطة طاقة إجمالية 19 مليون م3/يوم.

وفي سياق متصل، جدد نائب وزيرة الإسكان، التأكيد على دعم الدولة الكامل لتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعة، لا سيما المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، من مصر ومن الدول العربية والإفريقية المشاركين في المعرض والمؤتمر، إلى استكشاف فرص التعاون والشراكة في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامه.

كما التقى المهندس أحمد عمران، خلال فعاليات الافتتاح بعدد من سفراء وممثلي السفارات العربية والإفريقية والدولية، ورجال الأعمال المشاركين، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه.