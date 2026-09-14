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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: 5 احتمالات لتفسير تساؤل الملائكة حول الإفساد في الأرض

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تساؤل الملائكة الوارد في قوله تعالى: “أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء”، يطرح إشكالية تتعلق بمصدر علمهم، خاصة أن علم الملائكة توقيفي لا يقوم على الاجتهاد.

5 أوجه لتفسير تساؤل الملائكة بالآية “أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء”

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن المفسرين ذكروا خمسة احتمالات رئيسية لتفسير هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الاحتمال الأول يتمثل في أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بذلك، مع وجود تقدير محذوف في السياق القرآني اقتصر فيه النص على ما يفيد السامع.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الاحتمال الثاني هو أن الملائكة اطلعت على ما في اللوح المحفوظ بإذن من الله، فرأت ما سيحدث من هذا المخلوق، وهو ما يفسر تساؤلهم.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الاحتمال الثالث يتمثل في أن الملائكة توقعت ذلك بالنظر إلى طبيعة المخلوق الذي يجمع بين الشهوة والعقل، بما قد يؤدي إلى الإفساد، وهو توقع مبني على فهم لطبيعة الخلق.

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن الاحتمال الرابع يذهب إلى أن هذا الحوار سيقع يوم القيامة، وأن القرآن عرضه بصيغة الماضي على سبيل التصوير، كما هو الحال في عدد من المشاهد القرآنية التي تُعرض بصيغة ما وقع رغم أنها لم تحدث بعد.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الاحتمال الخامس يشير إلى وجود مخلوقات سبقت الإنسان، مثل “الجان” والجن، وأنهم أفسدوا في الأرض قبل خلق آدم، وهو ما جعل الملائكة تقيس على ما سبق.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن تعدد هذه التفسيرات يعكس عمق التراث التفسيري، وتنوع زوايا النظر في فهم النصوص.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 5 احتمالات لتفسير تساؤل الملائكة حول الإفساد في الأرض تساؤل الملائكة

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