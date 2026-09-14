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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

الاب ونجله
الاب ونجله
محمد بدران

في واقعة مؤثرة بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدراسة، نعى سعد الشريف نجله «عبده»، الذي رحل عن الدنيا في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، معبرًا عن حالة من الحزن والصدمة بعد فقدان نجله، الذي كان ينتظر أن يرافقه إلى المدرسة في بداية العام الدراسي.

وكتب سعد الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كلمات مؤثرة نعى خلالها نجله، قائلًا: «كنت مستني أوصلك أول يوم مدرسة يا صاحبي، بس مخدتش بالي من كلمتك لما قلتلي مش هروح المدرسة تاني، هون يارب علينا مصيبتنا».

وأضاف الأب في منشور آخر، معبرًا عن عدم استيعابه لرحيل نجله، قائلًا: «ليه يا صاحبي، مش لسه مسمعلك إمبارح سورة ق؟ وقفت خدت عزاك إزاي يا عبودة؟».

واستعاد الأب في كلماته آخر ما دار بينه وبين نجله، مشيرًا إلى أنه لم يدرك دلالة قوله إنه «مش هيروح المدرسة تاني»، لتأتي وفاته بعد ذلك وتترك الأسرة أمام صدمة كبيرة في أول أيام العام الدراسي.

واختتم سعد الشريف رسالته بالدعاء لنجله بالرحمة، ولأسرته بالصبر، قائلًا: «هون يارب علينا مصيبتنا»، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين من الراحل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كلمات الأب التي حملت مشاعر الحزن على رحيل نجله، خاصة أنها جاءت في اليوم الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه «عبده» عامه الدراسي، حيث كان الأب ينتظر أن يوصله إلى مدرسته، قبل أن تتحول بداية الدراسة إلى يوم لتلقي العزاء فيه.

كلمات تبكى القلوب اب يودع نجله اول ايام الدراسة كلمات مؤثرة

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