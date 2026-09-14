اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز توقع إعلانا تاريخيا تمهيدا للاستقلال عن بريطانيا

وقع قادة اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز اليوم الاثنين إعلاناً تاريخياً بشأن حق تقرير المصير، وحثوا حكومة المملكة المتحدة على الاستعداد للتغيير الدستوري، وذلك في اتفاقية مشتركة تم توقيعها في اجتماع نادر بالعاصمة الويلزية كارديف.

ووفقا لوكالة فرانس برس، جاء في بيان مشترك وقعه رون أب إيورورث، الوزير الأول لويلز وزعيم حزب بلايد سيمرو، وجون سويني، الوزير الأول لاسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، وميشيل أونيل، الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية ونائبة رئيس حزب شين فين، أن المشهد السياسي "يتغير".

وقال القادة إنهم يعتقدون أن "مستقبل دولنا ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفين أنه لأول مرة على الإطلاق، يوجد رؤساء وزراء في اسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا "جميعهم ملتزمون بالاستقلال عن المملكة المتحدة".

تغيير الدستور

وأشار الإعلان المشترك إلى أن "لشعوبنا الحق في تقرير مصيرها، لا يحق لأي حكومة في وستمنستر عرقلة الديمقراطية أو تقويض مبدأ أن شعوبنا ستقرر مستقبلها بنفسها"، هذا ما جاء في مذكرة تفاهم تشير إلى البرلمان البريطاني في لندن.

وجاء في البيان المشترك: "ندعو الحكومة البريطانية إلى الاستعداد والتخطيط وتسهيل التغيير الدستوري في كل ولاية قضائية"

يذكر أن جميع الأحزاب الثلاثة - الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وحزب بلايد سيمرو في ويلز، وحزب شين فين المؤيد للوحدة الأيرلندية في أيرلندا الشمالية- تريد الانفصال عن المملكة المتحدة، لكن لديها مواقف مختلفة حول كيفية ووقت حدوث ذلك.