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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرق وقلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلا

الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
رنا عصمت

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤثر على جميع جوانب حياتك ويجعلك تشعر بالتعب والنعاس أثناء النهار، ويمكن أن يؤثر على تركيزك وإنتاجيتك.

ووفقا لما جاء في موقع "Sleep Foundation" يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

 

نصائح لتحسين النوم ليلًا..

تقليل التعرض للضوء الأزرق مساءً:
يمكن أن يؤثر الضوء ليلًا في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم النوم والاسترخاء.
وتعد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون من مصادر الضوء الأزرق، لذلك يُنصح بتقليل استخدامها والإضاءة القوية قبل النوم بنحو ساعتين، ويمكن استخدام وسائل تقلل التعرض للضوء الأزرق عند الحاجة.

ـ تجنب القيلولة الطويلة أو غير المنتظمة:
قد تكون القيلولة القصيرة مفيدة لبعض الأشخاص، لكن النوم لفترات طويلة خلال النهار أو تغيير مواعيد القيلولة باستمرار قد يجعل النوم ليلًا أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص.

وفي حال كانت القيلولة تؤثر على النوم ليلًا، يمكن تقليل مدتها أو الحد منها.

ـ تجنب الكافيين في وقت متأخر:
رغم أن الكافيين يساعد على زيادة التركيز والنشاط، فإن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر سلبًا على النوم.

ووجدت مراجعة بحثية عام 2023 أن تناول الكافيين في وقت متأخر ارتبط بانخفاض إجمالي مدة النوم بنحو 45 دقيقة وتراجع كفاءة النوم.
لذلك، قد يكون من الأفضل تجنب المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم بمدة كافية، ويمكن اختيار القهوة منزوعة الكافيين في المساء.

الارق و قلة النوم نصائح لتحسين النوم ليلًا الارق و قلة النوم الأرق تحسين النوم ليلًا

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الأرق وقلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلا

الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا
الارق و قلة النوم.. نصائح لتحسين النوم ليلًا

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