كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

يعتبر سمك السردين من الأسماك المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لكن الذي لا يعرفه البعض أنها تحتوي على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها تعود بفوائد صحية عديدة، تجعل الإنسان يصرّ على تناولها عدة مرات طوال الأسبوع ولهذا نتعرف في السطور التالية على أهم فوائد السردين وفقًا لما ذكره موقع “lifehack”.

فوائد السردين المشوي:

1-صحة القلب والعظام: بفضل أوميغا-3 والكالسيوم وفيتامين د.

2-بناء العضلات: مصدر بروتين عالي الجودة.

3-إدارة الوزن: غني بالبروتين والشبع وسعراته معتدلة، مناسب للحميات.

4-مفيد لمرضى السكري: يساعد في تنظيم السكر وتحسين التمثيل الغذائي.

فوائد السردين للجسم..

1– يساعد السردين على تقوية العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم الّذي يحافظ أيضاً على صحة الأسنان.

2– يعمل على مكافحة القلق والاكتئاب لاحتوائه نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3.

3– يساعد فى الحد من الشهية، ما يمنع الإفراط فى تناول الطعام، ليساعد بذلك فى إنقاص الوزن الزائد من الجسم.

4– يساعد سمك السردين على منع جلطات الدم، وذلك لاحتوائه على دهون الأوميغا-3، التي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع الضغط الدم، مما يحافظ على صحة القلب.

5– يحتوى السردين على الكالسيوم وفيتامين (د)، وهما عنصران يساعدان على الوقاية من الإصابة بالسرطان.

6– تقوية الجهاز المناعي في الجسم، مما يحد من الإصابة بالأمراض المعدية.

7– تلعب الدهون الموجودة في السردين دورًا كبيرًا في خلايا الجلد، حيث تعمل على تقليل الالتهاب والحفاظ على نضارة البشرة.



