8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين، على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء للمحافظين، أن هناك خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق واستغلال أي مساحة خالية فورا في التشجير.

وطالب رئيس الوزراء من المحافظين المتابعة الشخصية لملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومنع الإشغالات وضبط المواقف بشكل حضاري.

شكاوى المواطنين أولوية قصوى

وأكد أن إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.