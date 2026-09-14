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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا كبيراً خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 ووصل سعر الدولار في بعض البنوك إلي 51.85 جنيهاً.

سعر الدولار في البنوك 

وجاءت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة اليوم الإثنين كالآتي ..

البنك الأهلي الكويتي (ABK)
سعر الشراء: 51.75 جنيه سعر البيع: 51.85 جنيه

بنك نكست (NXT)
سعر الشراء: 51.75 جنيه سعر البيع: 51.85 جنيه

بنك التنمية الصناعية (IDB)
سعر الشراء: 51.75 جنيه سعر البيع: 51.85 جنيه

بنك الإسكندرية (ALEXBANK)
سعر الشراء: 51.74 جنيه سعر البيع: 51.84 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 51.73 جنيه سعر البيع: 51.83 جنيه

البنك الأهلي المصري (NBE)
سعر الشراء: 51.71 جنيه سعر البيع: 51.81 جنيه

بنك مصر (BM)
سعر الشراء: 51.71 جنيه سعر البيع: 51.81 جنيه

المصرف العربي (AIB)
سعر الشراء: 51.71 جنيه سعر البيع: 51.81 جنيه

بنك كريدي أجريكول (CA)
سعر الشراء: 51.70 جنيه سعر البيع: 51.80 جنيه

بنك البركة (Al Baraka)
سعر الشراء: 51.70 جنيه سعر البيع: 51.80 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)
سعر الشراء: 51.50 جنيه سعر البيع: 51.60 جنيه

بنك التعمير والإسكان (HDB)
سعر الشراء: 51.45 جنيه سعر البيع: 51.55 جنيه

البنك المصري الخليجي (EG Bank)
سعر الشراء: 51.54 جنيه سعر البيع: 51.64 جنيه

مصرف أبوظبي التجاري (ADCB)
سعر الشراء: 50.82 جنيه سعر البيع: 50.92 جنيه

الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم

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