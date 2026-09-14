قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون والشراكات الصناعية
شوبير يحرس مرمى منتخب مصر في مباراة أنجولا بتصفيات أمم أفريقيا
حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن
حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
882 دولار شهريا.. رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة
غدا صرف 4 مليارات جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر
التعليم فرض.. 9 حقائق في بداية العام الدراسي ينبغي على الآباء معرفتها
الأرصاد تحذر من الشبورة.. انخفاض الرؤية على الطرق و7 نصائح لقائدي السيارات
آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
حر شديد في الصعيد ورطوبة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

عمرو
عمرو
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نشرتها خلود، شقيقة الشاب عمرو عبد الحكيم عمارة، قالت إنها آخر رسالة أرسلها شقيقها إلى أحد أصدقائه من محبسه، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا "بشريحة هاتف المحمول" التى كانت مسجلة باسمه، وسط تمسك أسرته ببراءته وانتظارها نتيجة الطعن على الحكم.

وجاء في الرسالة المنسوبة إلى عمرو: «حققت التارجت يا صاحبي، وساعدت أختك على حسابي.. انتوا ظلمتوني انت وأختك، وحسبي الله ونعم الوكيل».

وتأتي الرسالة وسط حالة من الجدل حول قضية عمرو، الطالب من أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، بينما تؤكد أسرته أن سبب الزج باسمه في القضية يعود إلى شريحة هاتف محمول كانت مسجلة باسمه، واستخدمها آخرون دون علمه.

قصة عمرو عمارة

وبحسب رواية أسرة عمرو، بدأت تفاصيل القضية بعدما قام الشاب باستخراج شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه، بهدف مساعدة صديقه وشقيقته التي كانت تعمل في إحدى شركات الاتصالات وتسعى لتحقيق المستهدف المطلوب منها في العمل.

وتقول الأسرة إن الشريحة جرى استخدامها لاحقًا في واقعة مرتبطة بتهريب مواد مخدرة، دون علم عمرو أو مشاركته فيها، لتبدأ بعدها أزمته القانونية التي انتهت بصدور حكم بالسجن المؤبد بحقه.

وتؤكد الأسرة أن عمرو كان طالبًا في كلية الحسابات والمعلومات، ولم يكن يتوقع أن تتحول رغبته في مساعدة صديقه وشقيقته إلى قضية تهدد مستقبله وحريته.

وتروي الأسرة أن الحكم صدر بحق عمرو غيابيًا، وأنه لم يعلم بالأمر إلا بعد مرور فترة، قبل أن يقرر تسليم نفسه لإعادة الإجراءات، متمسكًا بعدم علاقته بالواقعة.

أسرة عمرو تتمسك ببراءته

وتؤكد والدة عمرو، وفقًا لما نقلته الأسرة، أن نجلها كان معروفًا بحسن السيرة والسلوك، وأنه لم يكن معتادًا على الدخول في مشكلات، مشيرة إلى أن أصدقاءه وجيرانه ومدرسيه يعرفونه بصورة جيدة.

كما تتمسك الأسرة بروايتها بأن عمرو لم يكن يعلم باستخدام الشريحة في أي نشاط مخالف للقانون، وأنه لم يكن طرفًا في الواقعة محل القضية.

وبعد تأييد الحكم، تلقت الأسرة صدمة جديدة، بعدما كانت تعول على إعادة النظر في القضية وإثبات براءة نجلها، بينما أصبح الطعن بالنقض هو المسار القانوني الذي تتمسك به الأسرة في محاولة لمراجعة الحكم وملابسات القضية.

وفي الوقت الذي يظل فيه الحكم القضائي واجب الاحترام، تواصل أسرة عمرو تمسكها ببراءته، وتنتظر ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والطعن على الحكم، أملًا في كشف جميع ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة.

وتعيد القضية التذكير بأهمية مراجعة خطوط الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء المواطنين، وعدم استخراج شرائح للغير أو تركها دون متابعة، خاصة أن استخدام الخط المسجل باسم الشخص قد يرتب مسؤوليات قانونية في حال استخدامه في وقائع مخالفة للقانون.

خلف القطبان رسالة مؤثرة حققت التارجت قضية شريحة المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

تراجع الذهب مع ارتفاع التضخم الأمريكي وتصاعد توقعات رفع الفائدة

تراجع الذهب مع ارتفاع التضخم الأمريكي وتصاعد توقعات رفع الفائدة

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن قبول طلبات بيع أذون خزانة بـ112.552 مليار جنيه والفائدة تسجل 25% في المتوسط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تحرك طفيف.. أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات الأحد 13-9-2026

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد