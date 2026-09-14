لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

كشفت لجنة الحكام عن أبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، من خلال فيديو رسمي استعرضت خلاله اللجنة قرارات الحكم في اللقاء.

وأكدت لجنة الحكام أن المباراة شهدت حالتين تحكيميتين كان يجب خلالهما احتساب ركلتي جزاء، واحدة لصالح الزمالك والأخرى لصالح أبو قير للأسمدة، في ظل وجود مخالفات واضحة داخل منطقة الجزاء.

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أوضحت لجنة الحكام أن نادي الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء خلال إحدى هجماته، بعدما قام مدافع أبو قير للأسمدة بدفع لاعب الزمالك أثناء وجوده في الهواء داخل منطقة الجزاء.

وأشارت اللجنة إلى أن التدخل كان مؤثرًا بشكل واضح، حيث تسبب الدفع في فقدان لاعب الزمالك لتوازنه، وهو ما كان يستوجب تدخل الحكم واحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض.

وشددت لجنة الحكام على أن الواقعة تمثل مخالفة تستوجب العقوبة، خاصة أن المدافع استخدم الدفع بصورة أثرت على قدرة لاعب الزمالك على استكمال المنافسة على الكرة.

ركلة جزاء لأبو قير لم تحتسب

وفي المقابل، كشفت لجنة الحكام عن وجود ركلة جزاء صحيحة أخرى، ولكن هذه المرة لصالح أبو قير للأسمدة، بعدما ارتكب مدافع الزمالك مخالفة داخل منطقة الجزاء.

وأوضحت اللجنة أن مدافع الزمالك قام بمسك مهاجم أبو قير للأسمدة بشكل مؤثر، ما أفقد اللاعب القدرة على السيطرة على الكرة والاستمرار في المنافسة عليها.

وأكدت لجنة الحكام أن الواقعة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح أبو قير، خاصة أن المسك كان له تأثير مباشر على تحرك المهاجم وقدرته على الوصول إلى الكرة.

أخطاء تحكيمية مؤثرة في المباراة

وبذلك أقرت لجنة الحكام بوجود ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما خلال المباراة، بواقع ركلة لكل فريق، لتكشف الحالات التحكيمية عن وجود قرارات مؤثرة كان من الممكن أن تغير من مجريات اللقاء ونتيجته.



