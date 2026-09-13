من لا يستطيع النوم.. أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي تخلصك من الأرق فورا

ورد عن من لا يستطيع النوم أنه إذا كنت واحدًا منهم فليس أمامك سوى حل واحد هو دعاء قبل النوم يخلصك من الارق ، والذي يعد إحدى الوصايا النبوية، التي وردت في كتب السُنة الشريفة، كما أن دعاء قبل النوم من الأدعية التي حرص رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على المداومة عليها، و دعاء قبل النوم في مجموعه يُعرف باسم أذكار المساء.

من لا يستطيع النوم

وقد يظن البعض أن الحث النبوي على دعاء قبل النوم سببه ذلك الفضل العظيم والثواب الكبير لذكر الله وترديد دعاء قبل النوم فقط، لكن الحقيقة أن هناك سببًا آخر قد لا يتنبه له الكثيرون وهو الحصول على الراحة والسكون والتخلص من أي شر، حيث إنه عندما يردد من لم يستطع النوم دعاء قبل النوم ويلتزم بالسُنة النبوية الشريفة فإنه لا يتخلص من الأرق أو ينام بسرعة فقط، وإنما يكون في معية الله- سبحانه وتعالى- وعنايته، فلا يصيبه مكروه في نومه.

فضل دعاء قبل النوم

ورد أن دعاء قبل النوم الوارد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تضع الإنسان في فضل عظيم وتحسن خاتمته، كما أن دعاء قبل النوم يحفظ النائم من همزات الشياطين، ومن يردد دعاء قبل النوم تستغفر له الملائكة حتى يستيقظ، ويغفر الله- سبحانه وتعالى- كل ذنوبه، كما أن من قال دعاء قبل النوم ثم مات يُدخله الله الجنة، حيث إن العبد يُبعث على ما قُبض عليه من عمل، كما أن الحرص على دعاء قبل النوم يبطل السحر والحسد.

دعاء قبل النوم يخلصك من الأرق

لعل الحاجة إلى دعاء قبل النوم يخلصك من الأرق.. ليست خاصة بعصرنا، لأننا لسنا وحدنا من نعاني من الأرق وصعوبة النوم، بل سبقنا في هذا الصحابة الكرام -رضوان الله تعالى عنهم- فعن زيد بن ثابت رضي اللّه عنه، قال‏:‏شكوتُ إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أرَقًا أصابني فقال‏:‏‏ «‏قُلِ اللَّهُمَّ غارَتِ النُّجُومُ وَهَدأتِ العُيُونُ وأنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ لا تَأخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، يا حيُّ يا قَيُّومُ أَهْدِىءْ لَيْلي، وأنِمْ عَيْنِي‏» فقلتُها، فأذهب اللَّه عزّ وجلّ عني ما كنتُ أجد‏».

وبدت حاجتهم إلى دعاء قبل النوم يخلصك من الارق كذلك فيما روي أن خالد بن الوليد رضي اللّه عنه أصابَه أرقٌ، فشكا ذلك إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فأمره «أن يتعوّذ عند منامه بكلماتِ اللَّه التَّامَّات من غضبه، ومن شرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يَحضرون»‏.

وقد ورد أن دعاء قبل النوم يخلصك من الارق احتياج متكرر ورد عن بُريدة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ شكا خالد بن الوليد رضي اللّه عنه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه‏!‏ ما أنام الليل من الأرق.

فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏«‏إذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ‏:‏ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَما أظَلَّتْ، وَرَبَّ الأَرضينَ وَمَا أقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أضَلَّتْ، كُنْ لي جارًا مِنْ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أنْ يَفْرطَ عليّ أحَدٌ مِنْهُمْ أو أنْ يَبْغي عليَّ، عَزَّ جارُكَ، وَجَلَّ ثَناؤُكَ وَلا إِلهَ غَيْرُكَ، وَلا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ‏»، و قال أهل اللغة‏:‏ الأرق هو السهر.