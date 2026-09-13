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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، بينها سيارة نقل محملة وسيارتان ملاكي، على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن انقلاب السيارة النقل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية الزراعي بالقرب من قرية دندنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل محملة بسيارتين ملاكي، ما أدى إلى انقلاب السيارة النقل.

وأسفر الحادث عن مصرع شابين، الأول يدعى محمد ح. ج، والثاني محمد ن، نجل عمته، وهما من أبناء قرية قرفشندة التابعة لمدينة طوخ، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحولت لحظات التعامل مع الحادث إلى مشهد صادم ومؤلم لسائق الإسعاف، الذي كان يؤدي عمله في موقع التصادم، قبل أن يكتشف أن الضحيتين من أقرب الأشخاص إليه، حيث تبين أن أحدهما نجله والآخر نجل شقيقته.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتوفين، فيما تعمل الأجهزة المختصة على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

القليوبية أمن القليوبية طوخ الطريق الزراعي حادث تصادم

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