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الناس اتفرجت علينا.. ياسمين عز: لقيت بنت راكبة حصان وبيزفوها عشان رايحة المدرسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الناس اتفرجت علينا.. ياسمين عز: لقيت بنت راكبة حصان وبيزفوها عشان رايحة المدرسة

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود محسن

روت الإعلامية ياسمين عز موقفًا طريفًا شهدته خلال أجواء أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنها فوجئت بفتاة تستقل حصانًا في طريقها إلى المدرسة، وسط تجمع عدد من المواطنين لمتابعة المشهد.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “أنا لقيت بنت راكبة حصان وبيزفوها عشان رايحة المدرسة، والناس اتفرجت علينا الصبح”.

أول أيام الدراسة

وأضافت متسائلة بسخرية عن وِجهة الفتاة: «وليه رايحة بحصان؟، هي داخلة مدرسة إيه؟»، في تعليق منها على المشهد غير المعتاد الذي لفت أنظار المارة خلال صباح أول أيام الدراسة.

ياسمين عز العام الدراسي الجديد المواطنين المدرسة حصان

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