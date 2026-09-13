الناس اتفرجت علينا.. ياسمين عز: لقيت بنت راكبة حصان وبيزفوها عشان رايحة المدرسة

روت الإعلامية ياسمين عز موقفًا طريفًا شهدته خلال أجواء أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنها فوجئت بفتاة تستقل حصانًا في طريقها إلى المدرسة، وسط تجمع عدد من المواطنين لمتابعة المشهد.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “أنا لقيت بنت راكبة حصان وبيزفوها عشان رايحة المدرسة، والناس اتفرجت علينا الصبح”.

أول أيام الدراسة

وأضافت متسائلة بسخرية عن وِجهة الفتاة: «وليه رايحة بحصان؟، هي داخلة مدرسة إيه؟»، في تعليق منها على المشهد غير المعتاد الذي لفت أنظار المارة خلال صباح أول أيام الدراسة.