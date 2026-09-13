دوري أبطال إفريقيا | أوباما يقود هجوم بيراميدز ضد جورماهيا الكيني

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة جورماهيا الكيني، الليلة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل جورماهيا ضيفا على بيراميدز، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حازم جمال - خالد عوض - مهند لاشين - حامد حمدان - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز ذهابا في كينيا بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر.