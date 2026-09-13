السفير البريطاني في مصر: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل

قال مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، إن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية مؤخرًا بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تعكس التطورات على الأرض، وفي مقدمتها اتساع نطاق المستوطنات وعنف المستوطنين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المملكة المتحدة لطالما التزمت بهدف تحقيق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، وفقًا لما أكده رئيس الوزراء البريطاني، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر قوة وترجمة المواقف إلى خطوات عملية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات؛ هو الحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن بريطانيا، مثل مصر، ملتزمة بهذا الهدف، وترى أنه الحل الأفضل الذي يراعي مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تأمل في أن تسهم هذه الإجراءات في الدفع نحو مسار سياسي، إلى جانب وقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

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