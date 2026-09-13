موعد فصل الشتاء 2026 وتطبيق التوقيت الشتوي.. متى تتغير الساعة؟

يترقب المصريون خلال الأشهر المقبلة، الانتقال التدريجي من أجواء الصيف إلى الخريف، ثم استقبال فصل الشتاء، بالتزامن مع موعد العودة إلى التوقيت الشتوي وفقًا للقواعد المحددة قانونًا.

ويبدأ فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الشتوي، بينما ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

ويبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، أما التوقيت الصيفي في مصر فيستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر؛ ليبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.



متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر؟

يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الشتوي، ويستمر حتى نحو 20 مارس، ليحل بعده فصل الربيع.

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ويستمر الشتاء فلكيًا 89 يومًا تقريبًا، بينما يختلف تعريف بداية ونهاية الفصل وفقًا لعلم الأرصاد الجوية، الذي يعتبر 1 ديسمبر بداية فصل الشتاء، ويستمر حتى نهاية فبراير.

ويرتبط تحديد بداية الشتاء فلكيًا بظاهرة الانقلاب الشتوي، التي تمثل إحدى العلامات الفلكية الأساسية لتغير الفصول، ويكون خلالها طول النهار والليل مختلفًا بصورة واضحة مقارنة ببقية أيام العام.

ماذا يحدث في يوم الانقلاب الشتوي؟

يُعد الانقلاب الشتوي اليوم الذي يشهد أقصر نهار وأطول ليل على مدار العام، ويرتبط ذلك بميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس أو اقترابها منها.

ويمثل الانقلاب الشتوي نقطة فلكية مهمة في تحديد بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ولذلك يرتبط موعد بداية الفصل بالحسابات الفلكية وليس بمجرد التغير التدريجي في درجات الحرارة.

متى ينتهي صيف 2026 ويبدأ فصل الخريف؟

وفقًا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ليبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر بالتزامن مع الاعتدال الخريفي.

ويستمر فصل الخريف لنحو 89 يومًا و20 ساعة، إلا أن انتهاء الصيف فلكيًا لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، إذ يُعد الخريف فصلًا انتقاليًا تتغير خلاله الأجواء تدريجيًا من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء على مدار الأسابيع التالية.

وبذلك لا يرتبط الانتقال الفلكي من الصيف إلى الخريف بالضرورة بتغير فوري وحاد في حالة الطقس، وإنما تميل الأجواء إلى التحول بصورة تدريجية خلال الفترة التي تسبق الوصول إلى فصل الشتاء.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟

بحسب القانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي، يستمر تطبيقه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبناءً على ذلك، يحل الخميس 29 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي وفق القواعد المحددة قانونًا، ولذلك فإن موعد تغيير الساعة لا يرتبط بموعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في ديسمبر، وإنما يتم تحديده وفق الموعد القانوني الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر؟

مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، فعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل، تعود إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفق التوقيت الشتوي.

ويمنح هذا التغيير، المواطنين، ساعة إضافية خلال ليلة الانتقال إلى التوقيت الشتوي، ولا يعني ذلك تغييرًا تلقائيًا في مواعيد العمل أو الدراسة، ما لم تصدر قرارات مستقلة من الجهات المختصة.

ويحتاج المواطنون إلى الانتباه إلى موعد ضبط الساعات في ليلة الانتقال، حتى تتوافق المواعيد مع التوقيت الجديد اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر.

هل تتغير الساعة في سبتمبر 2026؟

لا يشهد شهر سبتمبر أي تغيير في التوقيت داخل مصر، إذ يستمر العمل بالتوقيت الصيفي طوال الشهر، وكذلك خلال معظم شهر أكتوبر، حتى حلول الموعد المحدد قانونًا للعودة إلى التوقيت الشتوي.

وبالتالي، لا يحتاج المواطنون إلى تغيير ساعاتهم خلال شهر سبتمبر، على أن يتم ضبط الساعة وفقًا للنظام الجديد في الموعد القانوني بنهاية شهر أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف فلكيًا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 وبداية فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وهو ما يعني أن تغيير الفصل فلكيًا لا يصاحبه تغيير فوري في نظام التوقيت داخل مصر.

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفي؟

يستهدف تطبيق التوقيت الصيفي تحقيق استفادة أكبر من ساعات النهار خلال أشهر الصيف، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية لفترة أطول، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

ومع انتهاء المدة القانونية للتوقيت الصيفي، تعود مصر إلى العمل بالتوقيت الشتوي، قبل استئناف تطبيق التوقيت الصيفي في العام التالي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وبذلك يظل تطبيق التوقيت الصيفي مرتبطًا بقواعد قانونية محددة، بينما يمثل الانتقال إلى التوقيت الشتوي مرحلة أخرى من دورة تطبيق نظام تغيير الساعة على مدار العام.

كيف تضبط الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند حلول منتصف الليل في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر.

ويعد هذا الإجراء هو التغيير الأساسي الذي ينبغي على المواطنين مراعاته عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، بينما لا يحدث أي تغيير في الساعة خلال شهر سبتمبر.

وبحسب المواعيد الواردة، يمر عام 2026 بمرحلة انتقالية تبدأ بانتهاء فصل الصيف يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ثم بداية فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، قبل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وبدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

أما بداية فصل الشتاء فلكيًا فتكون في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، ويستمر الفصل حتى نحو 20 مارس، ليحل بعده فصل الربيع.