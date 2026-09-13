محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقطع فيديو يرصدان موقفًا، لافتًا لطالب خلال أول أيام العام الدراسي الجديد، بعدما مُنع من دخول مدرسته بمحافظة الجيزة بسبب ارتدائه «شبشب»، باعتبار أن ذلك مخالف للزي المدرسي.

وأظهرت الصور المتداولة وقوف الطالب أمام المدرسة، بعد منعه من الدخول بسبب عدم التزامه بالزي المدرسي، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث علق البعض قائلين: «محدش عارف ظروف الناس.. كنتوا سبوه يدخل»، بينما رأى آخرون أن موقف المدرسة يأتي في إطار الحرص على الانضباط والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

ولم يتوقف الموقف عند ذلك، إذ ظهر في مقطع فيديو آخر عدد من زملاء الطالب وهم يحاولون مساعدته بعد منعه من الدخول، حيث أحضروا له حذاء «كوتش» حتى يتمكن من دخول المدرسة وحضور أول يوم دراسي مع زملائه.

ولقي تصرف الطلاب تفاعلًا واسعًا، باعتباره موقفًا إنسانيًا يعكس مساندة الزملاء لبعضهم البعض، خاصة في ظل الأجواء التي صاحبت انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتوافد الطلاب، صباح اليوم، على المدارس بمختلف المحافظات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وسط أجواء مميزة وحرص من المدارس وأولياء الأمور على توفير أجواء إيجابية تساعد الطلاب على بدء عامهم الدراسي بحماس وسعادة.