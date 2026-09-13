"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

أطلق المطرب أبو، ديو غنائي جديد بمشاركة الفنانة حنين الشاطر بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعنوان "الليل وأخره".

أغنية "الليل وأخره"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، ميكس وماستر هاني محروس.

أما الفيديو كليب فهو من إخراج ريم عيد، ومدير التصوير كريم مارولد، مصممة الأزياء عهد عيسى، وتم تصوير الكليب بإحدى قرى الساحل الشمالي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: كلمة بحبك مش كفاية عليك وما فيش كلام يوصفلك الإحساس وانت قصادي بس بسرح في عينيك بنسى إن في في الدنيا غيرك ناس أنا عايز أقولك اللي ما اتقالش وأعمل في حبك اللي ما حصلش الناس تنام بس إحنا ما ننامش للصبح هنا وياك الليل وأخره، الليل وأخره إحنا بتوع الليل وأخره ولا يحلى ليل من غير قمري أنا عايز أعيش جنبك طول عمري من حقي وانت معايا أتباهى بيك وأقول حبيبي ده حبيبي يا ناس كل الحنان والحب شايفاه فيك وباقي إيه على الجنة تاني خلاص؟ أنا عايز أقولك اللي ما اتقالش وأعمل في حبك اللي ما حصلش الناس تنام بس إحنا ما ننامش للصبح هنا وياك.