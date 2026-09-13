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تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة.. الفرصة الأخيرة لطلاب الثانوية العامة للتحويل بين الكليات

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
خالد يوسف

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، انطلاق رابط تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث تتيح وزارة التعليم العالي هذه الخدمة الحيوية لتشمل طلاب المرحلة الثالثة، إضافة إلى المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، بهدف مساعدة الطلاب على التحويل للكليات المناسبة جغرافياً وفق القواعد والنسب المقررة، لتخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر، وضمان استقرار المسيرة التعليمية للطلاب مع بدء تنسيق الجامعات.


ما هو تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة؟

يُعد تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة خدمة إلكترونية تتيح للطالب، بعد ترشيحه من خلال مكتب التنسيق، التقدم بطلب للتحويل من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه إلى كلية أو معهد آخر أقرب إلى نطاقه الجغرافي، وذلك في إطار الضوابط التي يقرها مكتب التنسيق.

ولا يعني تسجيل طلب تقليل الاغتراب الموافقة على التحويل بشكل تلقائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمفاضلة وفق القواعد المنظمة والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للقبول، إلى جانب الشروط الخاصة بكل كلية.

وتأتي الخدمة ضمن الإجراءات المرتبطة باستكمال أعمال تنسيق الثانوية العامة 2026 وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الحكومية.

المستحقون لتقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

يشمل فتح باب تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة الطلاب الذين تم ترشيحهم ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 من خلال مكتب التنسيق.

كما يستفيد من الخدمة الطلاب الذين تم ترشيحهم في المرحلتين الأولى والثانية ولم يتقدموا بطلب تقليل اغتراب خلال الفترة السابقة، إضافة إلى الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التحويل والقواعد المنظمة للانتقال بين الكليات والمعاهد.

رابط تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

يمكن للطلاب الراغبين في تسجيل طلبات تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ثم اختيار الخدمة المخصصة لتقليل الاغتراب واتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

ويتم التقديم إلكترونيًا بالكامل، بما يتيح للطالب مراجعة بياناته والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه قبل اختيار الجهة التي يرغب في التحويل إليها.

خطوات تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة والضغط على خدمة تقليل الاغتراب، وبعد ذلك إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

ويقوم الطالب بعد ذلك بمراجعة بياناته والكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه إليه، ثم اختيار الكلية التي يرغب في التحويل إليها وفق الخيارات المتاحة، مع التأكد من توافق طلب التحويل مع قواعد التوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول.

وفي الخطوة الأخيرة، تتم مراجعة جميع البيانات والرغبات قبل اعتماد الطلب والضغط على تسجيل الطلب، مع الاحتفاظ ببيانات التسجيل لمتابعة نتيجة تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة عند إعلانها.

قواعد تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة

تخضع طلبات تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة للقواعد والضوابط التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ولا يتم قبول طلبات التحويل إلا في حدود القواعد المعلنة والطاقة الاستيعابية المتاحة.

ويتعين على الطالب قبل تسجيل طلبه التأكد من استيفاء شروط التحويل إلى الكلية أو المعهد المطلوب، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، إلى جانب مراعاة الحد الأدنى للقبول المعلن للكلية المطلوب التحويل إليها.

كما يجب مراجعة الرغبة المسجلة والتأكد من صحة جميع البيانات قبل تأكيد الطلب، مع الاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية التسجيل لاستخدامه عند متابعة الطلب أو النتيجة.

هل يضمن تقليل الاغتراب قبول التحويل؟

يمنح تقليل الاغتراب 2026 للمرحلة الثالثة الطلاب المستوفين للشروط فرصة للتقدم بطلب انتقال إلى كلية أو معهد أكثر ملاءمة من الناحية الجغرافية.

إلا أن تسجيل الطلب لا يضمن قبوله، إذ يظل القرار مرتبطًا بالقواعد التي يحددها مكتب التنسيق، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، إلى جانب استيفاء جميع الشروط والضوابط المعلنة.

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