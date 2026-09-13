مدرب الجيش الرواندي يكشف نقاط قوة الزمالك قبل الصدام الإفريقي

كشف المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن أبرز نقاط القوة التي رصدها في فريق الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال طالب في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern MTI: «قوتهم هي فريق يلعب على الأطراف وفريق يلعب بسرعة، على الأطراف، والظهيرين يعني يشاركوا كذلك».

وأضاف: «إحنا درسناهم أحسن، ما يمكنش نقول لك كل شيء، يعني إحنا نعرف القوة ديالهم، الآن سنشتغل على أسبوع، ثلاثة أسابيع أظن، ونلعب معهم».

وتابع المدير الفني للجيش الرواندي: «فريق قوي بكل صراحة، لاعبين عندهم مهارات فردية جيدة، عندهم سرعة، وإن شاء الله ستكون مقابلة قوية بكل صراحة بيننا وبينهم».

وأكد طالب أن فريقه سيعمل على استغلال نقاط الضعف التي رصدها في منافسه، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة الإفريقية.