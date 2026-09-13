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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
نهى هجرس

نشرت المطربة بسمة بوسيل، صورًا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة بسمة بوسيل 

وأطلت بسمة بوسيل، مرتدية فستاناً لافتاً باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بسمة بوسيل، أن تترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة. ناعمة وجذابة. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة بوسيل، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة بسمة بوسيل :

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