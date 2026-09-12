قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
أحمد موسى: التنظيم الدولي للإخوان مخترق.. وموقفي منهم لم ولن يتغير
طائرة مسيرة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل لمدة 30 دقيقة
أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا
لإيسيسكو تعقد ورشتين بكازاخستان حول علوم الفضاء وتطبيقاتها لفائدة 320 طالبا وباحثا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أ ش أ

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب «Superhero Academy»، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات (NTI) بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد الحفل تخريج أكثر من 6 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية ومن جميع محافظات الجمهورية.

وأُقيمت الاحتفالية بمقر المعهد القومي للاتصالات بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وحضرها المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته، أن الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب، سواء من حيث أعداد المتقدمين أو انتشارها في مختلف المحافظات، يعكس تنامي الوعي لدى النشء والشباب وأسرهم بأهمية الأمن السيبراني، وحرصهم على اكتساب مهارات المستقبل التي تمكنهم من التعامل مع التكنولوجيا، كما يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن وواعٍ، والاستثمار في إعداد أجيال قادرة على حماية المجتمع والمشاركة في بناء مستقبل مصر الرقمية.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع ملف الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، في ظل التوسع السريع في التحول الرقمي والتطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحًا ذا حدين؛ فإلى جانب دوره في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين الخدمات، فإنه يفرض تحديات تتعلق بانتحال الهوية، والمحتوى المزيف، والتضليل، واختراق البيانات، وهو ما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والوعي اللازمين للتعامل مع هذه التقنيات، مؤكدًا أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي، وعنصرًا رئيسيًا في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.

وأشاد المهندس رأفت هندي بدور أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب في بناء المهارات في مجال الأمن السيبراني بدءًا من النشء وحتى خريجي الجامعات، معربًا عن تقديره للمعهد القومي للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، وشركاء النجاح، داعيًا الخريجين إلى مواصلة تطوير قدراتهم ونشر الوعي الرقمي للمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، أن الأكاديمية شهدت هذا العام تطويرًا نوعيًا في محتواها ومساراتها التدريبية، بما يواكب اختلاف المراحل العمرية والمستويات المهارية للمشاركين، مع التركيز على تحويل المعرفة إلى مهارات عملية من خلال المشروعات والتحديات التطبيقية، وإتاحة مسارات للعمل الحر والتخصصات المتقدمة في الأمن السيبراني؛ مشيرًا إلى أن نتائج النسخة الحالية، وعلى رأسها نجاح مئات الخريجين في تنفيذ مهام فعلية عبر منصات العمل الحر خلال فترة وجيزة من انتهاء التدريب، الأمر الذي يعكس قدرة منظومة التدريب بالمعهد على إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة للانطلاق في سوق العمل وأهمية ربط البرامج التدريبية بنتائج قابلة للقياس.

وأضاف أن المعهد يتبنى نهج واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي لا تقتصر على التدريب وبناء المهارات، وإنما تمتد إلى رعاية المتميزين وصقل مواهبهم ودعمهم في تطوير قدراتهم. قائلا: في هذا الإطار، نعلن اليوم استمرار دعم الفرق المتأهلة من النشء للمشاركة في هاكاثون أبطال الأمن السيبراني «Egypt Cyber Heroes Hackathon 2026» بمدينة المعرفة، بما يتيح لهم تطوير أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الخبرات المتخصصة، إلى جانب توفير فرص للتدريب الوظيفي والتوجيه المباشر للشباب الجامعي بالتعاون مع شركاء المعهد من القطاع الخاص، بما يسهم في ربطهم باحتياجات سوق العمل وفتح مسارات عملية أمامهم للتوظيف والعمل الحر والتخصص.

هذا وشهدت هذه النسخة من الأكاديمية توسعًا في نطاق المشاركة لتشمل خريجين من 27 محافظة، فيما نُفذت البرامج التدريبية من خلال 19 موقعًا تدريبيًا في 17 محافظة.

وتضمنت المرحلة الأولى، المخصصة للنشء من سن 8 إلى 17 عامًا، تخريج 4,626 متدربًا. وركز التدريب على نشر الوعي بأساسيات الأمن السيبراني بأسلوب تفاعلي، والتعريف بمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الحسابات وكلمات المرور، والتنمر والمضايقات والاستدراج الإلكتروني، والابتزاز وانتحال الشخصية، ومخاطر مشاركة البيانات والصور الشخصية.

وفي هذا السياق، تم اختيار أفضل 38 فريقًا من الفئتين العمريتين من 8 إلى 11 عامًا ومن 12 إلى 14 عامًا للمشاركة في معسكر تدريبي إضافي، بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات، مع تنظيم منافسة لاختيار وتكريم الفريق الفائز في كل فئة عمرية.

واستهدفت المرحلة الثانية طلاب الجامعات من سن 18 إلى 21 عامًا، وبلغ عدد خريجيها 1,324 متدربًا، تم تدريبهم من خلال أربعة مسارات متخصصة هي: اختبار الاختراق، وأمن الشبكات، ومراكز العمليات الأمنية (SOC)، والعمليات السيبرانية.

وبعد أسبوع واحد فقط من انتهاء التدريب، تمكن 382 خريجًا، يمثلون نحو 28.9% من خريجي المرحلة الثانية، من تنفيذ مهام فعلية في مجال العمل الحر، محققين عائدات تجاوزت 6 آلاف دولار من خلال 20 منصة للعمل الحر.

كما حصل خريجو مسارات مراكز العمليات الأمنية وأمن الشبكات والعمليات السيبرانية على شهادات من أكاديميات الشركات العالمية، إلى جانب إتاحة قسائم مجانية أو مخفضة لأداء الاختبارات الدولية ذات الصلة.

وشملت المرحلة الثالثة خريجي الجامعات من ذوي الخلفية في مجال الأمن السيبراني، وبلغ عدد المستفيدين منها 227 خريجًا، في تخصصات أمن الحوسبة السحابية (Cloud Security)، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، بهدف تأهيل المتخصصين والعاملين في المجال والباحثين عن فرص عمل، وتزويدهم بمهارات متقدمة تتواكب مع الاحتياجات المتطورة لسوق الأمن السيبراني.

وحصل جميع خريجي مسار أمن الحوسبة السحابية على شارة «AWS Academy Cloud Security Foundations»، وشهادة «AWS Certified Cloud Practitioner»، بما يعزز جاهزيتهم للعمل في تخصصات الأمن السحابي.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شهد المهندس رأفت هندي مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) وكل من شركة ICT-MISR لتدريب الطلاب والخريجين في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة وتهيئتهم لسوق العمل، وشركة كودينجر لإطلاق مسابقة «Egypt Cyber Heroes Hackathon 2026» للنشء والشباب، وشركة F5 لخدمات الدعم (مصر) لتدشين أكاديمية تدريب F5 بالمعهد، بهدف دعم التدريب المتخصص وتطوير المهارات العملية وتوسيع فرص التدريب والتوظيف والعمل الحر أمام خريجي البرامج.

وخلال الاحتفالية، استعرض عدد من خريجي الأكاديمية تجاربهم العملية وما حققوه من استفادة من البرامج التدريبية، وما أتاحته لهم من فرص لتطوير مهاراتهم والانطلاق نحو العمل الحر والتخصص في مجالات الأمن السيبراني.

وفي نهاية الحفل، قام المهندس رأفت هندي بتكريم الفائزين في منافسات الأكاديمية، من مختلف الفئات العمرية، وتكريم أفضل ثلاثة خريجين في تنفيذ مهام العمل الحر بالمرحلة الثانية، وثلاثة من المتميزين في المرحلة الثالثة.

جدير بالذكر أن فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب شهدت بثًا مباشرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال الربط بين الاحتفالية التي أُقيمت بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة و17 موقعًا تابعًا للمعهد القومي للاتصالات (NTI) في مختلف المحافظات، بما أتاح لخريجي الأكاديمية وأسرهم في تلك المحافظات المشاركة في فعاليات الحفل ومتابعتها بشكل مباشر.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القومي للاتصالات السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

ترشيحاتنا

مشاهد لاستهداف عناصر وآليات حوثية داخل «صندوق القتل» بالمخا

مشاهد لاستهداف عناصر وآليات حوثية داخل «صندوق القتل» بالمخا.. فيديو

وزيرة خارجية اليمن

وزيرة خارجية اليمن: التصعيد الحوثي فاقم موجات النزوح

أرشيفية

تانكر تراكرز: فائض النفط الإيراني يتراجع إلى مستويات محدودة للغاية

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد