وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب «Superhero Academy»، التي نظمها المعهد القومي للاتصالات (NTI) بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد الحفل تخريج أكثر من 6 آلاف متدرب من مختلف الفئات العمرية ومن جميع محافظات الجمهورية.

وأُقيمت الاحتفالية بمقر المعهد القومي للاتصالات بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، وحضرها المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وسامر سعيد، القائم بأعمال الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الشريكة.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته، أن الإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب، سواء من حيث أعداد المتقدمين أو انتشارها في مختلف المحافظات، يعكس تنامي الوعي لدى النشء والشباب وأسرهم بأهمية الأمن السيبراني، وحرصهم على اكتساب مهارات المستقبل التي تمكنهم من التعامل مع التكنولوجيا، كما يعكس اهتمام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن وواعٍ، والاستثمار في إعداد أجيال قادرة على حماية المجتمع والمشاركة في بناء مستقبل مصر الرقمية.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع ملف الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، في ظل التوسع السريع في التحول الرقمي والتطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل سلاحًا ذا حدين؛ فإلى جانب دوره في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين الخدمات، فإنه يفرض تحديات تتعلق بانتحال الهوية، والمحتوى المزيف، والتضليل، واختراق البيانات، وهو ما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والوعي اللازمين للتعامل مع هذه التقنيات، مؤكدًا أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي، وعنصرًا رئيسيًا في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.

وأشاد المهندس رأفت هندي بدور أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب في بناء المهارات في مجال الأمن السيبراني بدءًا من النشء وحتى خريجي الجامعات، معربًا عن تقديره للمعهد القومي للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، وشركاء النجاح، داعيًا الخريجين إلى مواصلة تطوير قدراتهم ونشر الوعي الرقمي للمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، أن الأكاديمية شهدت هذا العام تطويرًا نوعيًا في محتواها ومساراتها التدريبية، بما يواكب اختلاف المراحل العمرية والمستويات المهارية للمشاركين، مع التركيز على تحويل المعرفة إلى مهارات عملية من خلال المشروعات والتحديات التطبيقية، وإتاحة مسارات للعمل الحر والتخصصات المتقدمة في الأمن السيبراني؛ مشيرًا إلى أن نتائج النسخة الحالية، وعلى رأسها نجاح مئات الخريجين في تنفيذ مهام فعلية عبر منصات العمل الحر خلال فترة وجيزة من انتهاء التدريب، الأمر الذي يعكس قدرة منظومة التدريب بالمعهد على إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة للانطلاق في سوق العمل وأهمية ربط البرامج التدريبية بنتائج قابلة للقياس.

وأضاف أن المعهد يتبنى نهج واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي لا تقتصر على التدريب وبناء المهارات، وإنما تمتد إلى رعاية المتميزين وصقل مواهبهم ودعمهم في تطوير قدراتهم. قائلا: في هذا الإطار، نعلن اليوم استمرار دعم الفرق المتأهلة من النشء للمشاركة في هاكاثون أبطال الأمن السيبراني «Egypt Cyber Heroes Hackathon 2026» بمدينة المعرفة، بما يتيح لهم تطوير أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الخبرات المتخصصة، إلى جانب توفير فرص للتدريب الوظيفي والتوجيه المباشر للشباب الجامعي بالتعاون مع شركاء المعهد من القطاع الخاص، بما يسهم في ربطهم باحتياجات سوق العمل وفتح مسارات عملية أمامهم للتوظيف والعمل الحر والتخصص.

هذا وشهدت هذه النسخة من الأكاديمية توسعًا في نطاق المشاركة لتشمل خريجين من 27 محافظة، فيما نُفذت البرامج التدريبية من خلال 19 موقعًا تدريبيًا في 17 محافظة.

وتضمنت المرحلة الأولى، المخصصة للنشء من سن 8 إلى 17 عامًا، تخريج 4,626 متدربًا. وركز التدريب على نشر الوعي بأساسيات الأمن السيبراني بأسلوب تفاعلي، والتعريف بمخاطر التصيد والاحتيال الإلكتروني، وسرقة الحسابات وكلمات المرور، والتنمر والمضايقات والاستدراج الإلكتروني، والابتزاز وانتحال الشخصية، ومخاطر مشاركة البيانات والصور الشخصية.

وفي هذا السياق، تم اختيار أفضل 38 فريقًا من الفئتين العمريتين من 8 إلى 11 عامًا ومن 12 إلى 14 عامًا للمشاركة في معسكر تدريبي إضافي، بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات، مع تنظيم منافسة لاختيار وتكريم الفريق الفائز في كل فئة عمرية.

واستهدفت المرحلة الثانية طلاب الجامعات من سن 18 إلى 21 عامًا، وبلغ عدد خريجيها 1,324 متدربًا، تم تدريبهم من خلال أربعة مسارات متخصصة هي: اختبار الاختراق، وأمن الشبكات، ومراكز العمليات الأمنية (SOC)، والعمليات السيبرانية.

وبعد أسبوع واحد فقط من انتهاء التدريب، تمكن 382 خريجًا، يمثلون نحو 28.9% من خريجي المرحلة الثانية، من تنفيذ مهام فعلية في مجال العمل الحر، محققين عائدات تجاوزت 6 آلاف دولار من خلال 20 منصة للعمل الحر.

كما حصل خريجو مسارات مراكز العمليات الأمنية وأمن الشبكات والعمليات السيبرانية على شهادات من أكاديميات الشركات العالمية، إلى جانب إتاحة قسائم مجانية أو مخفضة لأداء الاختبارات الدولية ذات الصلة.

وشملت المرحلة الثالثة خريجي الجامعات من ذوي الخلفية في مجال الأمن السيبراني، وبلغ عدد المستفيدين منها 227 خريجًا، في تخصصات أمن الحوسبة السحابية (Cloud Security)، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، بهدف تأهيل المتخصصين والعاملين في المجال والباحثين عن فرص عمل، وتزويدهم بمهارات متقدمة تتواكب مع الاحتياجات المتطورة لسوق الأمن السيبراني.

وحصل جميع خريجي مسار أمن الحوسبة السحابية على شارة «AWS Academy Cloud Security Foundations»، وشهادة «AWS Certified Cloud Practitioner»، بما يعزز جاهزيتهم للعمل في تخصصات الأمن السحابي.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شهد المهندس رأفت هندي مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة بين المعهد القومي للاتصالات (NTI) وكل من شركة ICT-MISR لتدريب الطلاب والخريجين في مجال الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة وتهيئتهم لسوق العمل، وشركة كودينجر لإطلاق مسابقة «Egypt Cyber Heroes Hackathon 2026» للنشء والشباب، وشركة F5 لخدمات الدعم (مصر) لتدشين أكاديمية تدريب F5 بالمعهد، بهدف دعم التدريب المتخصص وتطوير المهارات العملية وتوسيع فرص التدريب والتوظيف والعمل الحر أمام خريجي البرامج.

وخلال الاحتفالية، استعرض عدد من خريجي الأكاديمية تجاربهم العملية وما حققوه من استفادة من البرامج التدريبية، وما أتاحته لهم من فرص لتطوير مهاراتهم والانطلاق نحو العمل الحر والتخصص في مجالات الأمن السيبراني.

وفي نهاية الحفل، قام المهندس رأفت هندي بتكريم الفائزين في منافسات الأكاديمية، من مختلف الفئات العمرية، وتكريم أفضل ثلاثة خريجين في تنفيذ مهام العمل الحر بالمرحلة الثانية، وثلاثة من المتميزين في المرحلة الثالثة.

جدير بالذكر أن فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب شهدت بثًا مباشرًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من خلال الربط بين الاحتفالية التي أُقيمت بمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة و17 موقعًا تابعًا للمعهد القومي للاتصالات (NTI) في مختلف المحافظات، بما أتاح لخريجي الأكاديمية وأسرهم في تلك المحافظات المشاركة في فعاليات الحفل ومتابعتها بشكل مباشر.