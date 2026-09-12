أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

في أجواء عائلية، احتفل محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، بخطوبة ابنته على حامد حمدان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وشهدت الخطوبة حضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء والمقربين، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال بهذه المناسبة.

ويستعد فريق بيراميدز لخوض مواجهة حاسمة أمام جورماهيا الكيني، عندما يلتقي الفريقان مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

بيراميدز يبحث عن تأكيد التفوق

وتنطلق مباراة بيراميدز وجورماهيا في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد، وسط تطلعات كبيرة من الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويمتلك بيراميدز أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب، بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على جورماهيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي.