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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

ملك ريان
ملك ريان
ملك ريان

قدمت ملك ريان، مذيعة موقع صدى البلد، تغطية إخبارية حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة اليوم السبت في ظل أجواء صيفية تشهد تغيرات تدريجية مع اقتراب انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وتناولت التغطية أبرز توقعات خبراء الأرصاد بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس خلال ساعات النهار والليل بالإضافة إلى نسب الرطوبة وتأثيرها على الإحساس بدرجات الحرارة، مع توضيح أبرز التغيرات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

كما تتضمن التغطية تفاصيل حول موعد التحسن التدريجي في الأجواء، وانخفاض نسب الرطوبة، إلى جانب توقعات الطقس بالتزامن مع اقتراب بداية فصل الخريف رسمياً يوم 23 سبتمبر.

ولمزيد من التفاصيل ومتابعة التغطية كاملة، يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الرابط المرفق .


 

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