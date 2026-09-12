تأجيل نظر دعوى إلزام يارا حسام حسن برد الشبكة إلى 15 أكتوبر

قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد يارا حسام حسن، بشأن الحكم بإلزامها برد قيمة الشبكة، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، لاستكمال نظر القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كشفت حيثيات حكم محكمة أسرة القاهرة الجديدة، الصادر بإلزام يارا حسام حسن، ابنة حسام حسن، برد الشبكة والمشغولات الذهبية والألماس إلى خطيبها السابق رجل الأعمال أحمد راشد، بعد فسخ الخطوبة، تفاصيل الدعوى والأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.وأوضحت الحيثيات أن أحمد راشد أقام الدعوى مطالبًا بإلزام يارا برد الشبكة والمشغولات التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أنها احتفظت بها رغم انتهاء العلاقة وعدم إتمام الزواج.وأضافت أن المدعي قدم للمحكمة فواتير شراء للمشغولات محل النزاع، تضمنت قلادة ذهبية عيار 18، وأقراطًا من الألماس، إلى جانب مشغولات ذهبية وألماس أخرى، بإجمالي قيمة صححها أمام المحكمة لتبلغ نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه، إضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار.