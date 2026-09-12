فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة آيتن عامر

وتألقت آيتن عامر، مرتديه فستان كاجوال لافت باللون البيج، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت آيتن عامر، تسريحة بسيطة لشعرها البني الطويل، وأكملت إطلالتها بقبعة لافته تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد آيتن عامر، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الكحل مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة آيتن عامر