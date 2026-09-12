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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تحذر: لاتشحنوا العداد من هذه التطبيقات

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  عدة تطبيقات لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب لفرع الشركة التابع لها للقيام بشحن كارت عداد الكهرباء. 

 وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك   تطبيقات شحن معتمدة ولايجب الشحن من خلال التطبيقات المجهولة، والتطبيقات المعتمدة هي

التطبيقات المعتمدة لشحن عداد الكهرباء 

- تطبيق سهل (Sahl / GTPay): ويدعم مختلف أنواع العدادات مسبقة الدفع ويعد من أكثر التطبيقات استخداماً لشحن الكروت بالمنزل.

-تطبيق ماي فوري (myFawry): يتيح شحن كارت الكهرباء بالبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.الكهربا خالص: تطبيق مخصص لمدفوعات الخدمات الحكومية والكهرباء.

-تطبيق بساطة (Basata): يدعم خدمة شحن الكارت إلكترونياً بخاصية الـ NFC

أخطاء في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع


أوضحت هندسة كهرباء التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن   التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع   يحتاج وعي لان كثير من المواطنين عندما يحدث اي عطل بعداد الكهرباء  يستعينون بـ "عامل غير متخصص" لحل مشكلة طارئة في العداد، ليكتشفوا لاحقاً صدور محاضر سرقة تيار وغرامات تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات.


ومن الأخطاء الشائعة  في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع استخدام كروت شحن مجهولة أو معدلة حيث  يلجأ البعض لمحاولة تقليل  شحن الكارت فيلجأ لبعض الأفكار الخاطئة مثل شحن كارت العداد من خلال أشخاص يدعون قدرتهم على زيادة الرصيد بطرق غير شرعية، أو إستخدام تطبيقات غير معتمدة.

لذلك يجب الحذر من مثل هذا السلوك لأن أنظمة التتبع بالشركة تكتشف أي تضارب بين القراءة الفعلية للعداد والبيانات المسجلة على السيستم المركزي، مما يعرضك للمساءلة الجنائية.

لذلك يجب شحن عداد الكهرباء من الطرق الرسمية والمعروفة

شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وفرت الشركة  إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال  كارت الفيزا أو الموبايل ونقاط الدفع المعروفة.

وحددت الشركة عددًا من الخطوات الواجب على مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع اتباعها لشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل  وهي

1- من خلال تحميل التطبيقات المعتمدة  الخاصة بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل  من Apple store أو Google play.

2-  تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3-  اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

 4-  اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5-  إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

-كما يمكن الشحن من خلال نقاط فوري المنتشرة على  مستوى الجكهورية

مميزات العداد مسبوق الدفع


1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

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