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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يمكن تحويل عداد الكهرباء التجاري إلى المنزلي؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تتيح اللوائح القانونية تحويل نمط المحاسبة، لعدادات الكهرباء، أي  يمكن تحويل عداد الكهرباء التجاري إلى منزلي وذلك لأن حساب الشرائح في المنزلي أقل من التجاري، ولكن  يحدث ذلك بتطبيق إشتراطات وخطوات معينة وهي.. 

- تغيير النشاط الفعلي للوحدة على أرض الواقع. يجب أن تتحول العين تماماً من نشاط تجاري (محل، مكتب، عيادة، شركة) إلى سكن عائلي أو شقة سكنية شخصية، وتثبت المعاينة ذلك.

الخطوات والمستندات المطلوبة

- تقديم طلب رسمي بإسم "تغيير نشاط من تجاري لمنزلي" في هندسة الكهرباء.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار الجديد الذي يثبت أن العين أصبحت سكنية (أو شهادة إنهاء النشاط التجاري من الضرائب والسجل التجاري).

- تقوم الشركة بإرسال مندوب وفني معاينة ميدانية للتأكد من إزالة كافة لافتات ومظاهر النشاط التجاري القديم.

بعد الموافقة، تعاد برمجة الكارت على النظام (أو إستبدال العداد بالكامل بآخر مسبق الدفع حديث إن كان الطراز قديماً) لبدء المحاسبة على التعريفة المنزلية الأقل سعراً.

- المحاسبة بالأسعار المنزلية تبدأ من تاريخ إعتماد المعاينة والموافقة الرسمية فقط ولا تطبق بأثر رجعي نهائياً.

 كما تشترط الشركة سداد كافة المديونيات، أو فروق الشرائح، أو الأقساط المتراكمة على النشاط التجاري القديم (أو جدولتها بموافقة الشركة) قبل إتمام التحويل، وإلا يتوقف الطلب برمجياً.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلية

  الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة (دون تغيير).

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

للمستهلكين من 101 إلى 650 كيلووات/ساعة شهريًا:

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا:

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 241 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا

أسعار شرائح الكهرباء للأنشطة التجارية 2026


وجاءت أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية على النحو التالي:

- حتى 100 كيلووات/ساعة: 162 قرشًا للكيلووات.

- حتى 250 كيلووات/ساعة: 216 قرشًا للكيلووات.

- حتى 600 كيلووات/ساعة: 264 قرشًا للكيلووات.

- حتى 1000 كيلووات/ساعة: 274 قرشًا للكيلووات.

- أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 279 قرشًا للكيلووات.

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