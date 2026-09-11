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رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
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رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
عبد العزيز جمال

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد، بالتزامن مع استمرار تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتزايد معدلات البحث عن موعد ظهور النتيجة، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة تسجيل الرغبات، إذ يرغب الطلاب في معرفة الكلية أو المعهد الذي سيتم ترشيحهم إليه وفقًا للرغبات التي سجلوها وقواعد التوزيع الجغرافي ومجموع كل طالب والأماكن المتاحة.

أخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية ومؤشرات النتيجة

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026؟

من المنتظر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 بعد الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث حددت وزارة التعليم العالي الخميس 10 سبتمبر 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال رغبات الطلاب ضمن المرحلة الثالثة.

ويرتبط موعد إعلان النتيجة بشكل مباشر بإغلاق باب تسجيل الرغبات، إذ يحتاج مكتب التنسيق إلى استكمال عمليات تجميع وفرز ومراجعة الرغبات، ثم إجراء عمليات الترشيح للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة.

وبحسب المواعيد المعلنة، انتهي تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء الخميس 10 سبتمبر، وبعد غلق الموقع تبدأ الإجراءات اللازمة لإعداد نتيجة الترشيح.

ولم يتم إعلان موعد نهائي ورسمي لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 حتى الآن، ولذلك يظل الموعد مرتبطًا بسرعة الانتهاء من مراجعة وترتيب رغبات الطلاب وإتمام عمليات الترشيح.

لماذا لم تظهر نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول بشكل منفصل؟

جاء تأخر إعلان النتيجة نتيجة توجه مكتب التنسيق إلى إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بصورة مجمعة، بدلًا من إعلان نتيجة منفصلة للطلاب الناجحين في الدور الأول ثم إعادة إعلان نتيجة أخرى بعد إضافة الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

ويتيح هذا الإجراء الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الطلاب المشمولين بالمرحلة الثالثة أولًا، ثم إجراء عملية الترشيح مرة واحدة، بما يضمن إدراج جميع الطلاب في نتيجة موحدة وفقًا للقواعد والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

وبالتالي، فإن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 سيكون بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وإغلاق باب التسجيل وإتمام مكتب التنسيق لجميع الإجراءات المتعلقة بالترشيح.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بمجرد إعلان النتيجة وإتاحتها رسميًا، يستطيع الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الترشيح الخاصة بهم.  https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

ويتعين على الطالب تجهيز بياناته قبل الدخول إلى الموقع ، وعلى رأسها:

  • رقم الجلوس.
  • الرقم السري.
  • البيانات المطلوبة للاستعلام على الموقع.

وبعد إدخال البيانات بصورة صحيحة، تظهر للطالب نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد الذي تم توزيعه عليه وفقًا للرغبات المسجلة وقواعد التنسيق.

وينصح الطلاب بالتأكد من صحة رقم الجلوس والرقم السري قبل بدء عملية الاستعلام، والاحتفاظ ببيانات الدخول لاستخدامها عند الحاجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن للطالب، فور إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026، اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لمعرفة نتيجة الترشيح، وتشمل:

  1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. https://tansik.digital.gov.eg/application/ 
  2. اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة التنسيق.
  3. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.
  4. كتابة الرقم السري بصورة صحيحة.
  5. مراجعة البيانات التي تم إدخالها.
  6. الضغط على خيار إظهار النتيجة.
  7. الاطلاع على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه.

وتظهر النتيجة للطالب بمجرد اعتمادها وإتاحتها إلكترونيًا، ليتمكن من معرفة موقفه من التنسيق والجهة التعليمية التي تم ترشيحه إليها.

موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه 2026

ماذا يحدث بعد غلق تسجيل الرغبات؟

عقب انتهاء الموعد المحدد لتسجيل الرغبات، يبدأ مكتب التنسيق في استكمال الإجراءات الخاصة بفرز وترتيب اختيارات الطلاب، ثم إجراء عمليات الترشيح للكليات والمعاهد المتاحة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، حتى تشمل النتيجة جميع الطلاب المستحقين للتقدم في المرحلة الثالثة.

ومن ثم، فإن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 ستظهر بعد إغلاق باب التسجيل والانتهاء من أعمال المراجعة والترشيح، على أن يتم إتاحتها للطلاب إلكترونيًا فور صدورها رسميًا.

ويُنصح الطلاب بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي وموقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الاعتماد على المواعيد غير الرسمية المتداولة بشأن موعد إعلان النتيجة.

 

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