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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
محمد إبراهيم

أجرى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جولة تفقدية لأجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، وكذلك المرور على عدد من الشركات العارضة؛ للاطمئنان على كل الإجراءات التنظيمية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات المعرض، 

كما أجرى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جولة تفقدية لأجنحة المعرض، اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

والتقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بـ "جى كابومبو مواديامفيتا"، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأحمد معلم فقي" وزير الدفاع الصومالي، كما التقى الدكتور ريمو سيمون نيانساهو وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني، و“رامو كلود إيتات سيفيل" وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى لجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظرائه من الدول الأربع.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع مملكة البحرين، وتناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاءات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

المنتدى العلمي الثاني

وفي سياق متصل، نظمت القوات الجوية المنتدى العلمي الثاني بعنوان “مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء”، في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ووفود رسمية رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الطيران والفضاء.

وتضمنت فعاليات المنتدى، عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت مستقبل تكنولوجيا الطيران والفضاء، فضلًا عن استعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل، والفرص والتحديات التي تشهدها قطاعات الطيران والدفاع والفضاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال فعاليات المعرض، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لضيوف مصر من الدول الشقيقة والصديقة، ولكل المشاركين في المعرض، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات، وأن المعرض يعد فرصة واعدة لتواصل الشعوب والتعرف على كل ما هو جديد في علوم الطيران والفضاء.

وزير الدفاع رئيس الأركان القوات المسلحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء العلمين الفريق أشرف سالم زاهر

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

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