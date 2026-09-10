قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2977 طائرة مسيرة.. نيويورك تكرم ضحايا هجمات 11 سبتمبر بطريقة غريبة | شاهد
غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك من الإسكان.. موعد الطرح ورابط التقديم للمستحقين وخطوات الحجز
النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار
معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران تعزز تواجدها بالشمال الأوربي وتطلق رحلات جديدة إلى ستوكهولم
مخاوف غربية مما تخفيه طهران.. نشاط نووي سري في إيران بعيد عن الأنظار
أزهري يحذر الأزواج: منع الإنجاب دون علم الطرف الآخر خيانة
اتفاق تاريخي بمعرض العلمين.. مصر للطيران للصيانة مزود معتمد لصيانة محركات الطائرات العالمية
هل يصح نسب السيدة آسيا إلى آل فرعون؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
أوروبا على خط النار.. بولندا تعلن إحباط هجوم روسي على معابرها الحدودية مع أوكرانيا
رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين القابضة للقطن والغزل والنسيج والتأمين الاجتماعي
القبض على شخص ألقى كلبا من الطابق السادس بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
آية التيجي

تعد فطيرة الدجاج بالبف بيستري من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، حيث تجمع بين قطع الدجاج والخضار مع صوص كريمي غني، وتغطى بطبقة مقرمشة من الباف بيستري، ما يمنحها مذاقًا مميزًا وقوامًا شهيًا.

وقدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري بمكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

مقادير فطيرة الدجاج بالبف بيستري:

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فص ثوم.

ملعقة زبدة.

ملعقة زيت.

كوب كريمة طبخ.

ملعقة دقيق.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

رشة جوزة الطيب.

كيس بسلة بالجزر.

باف بيستري جاهز مفرود.

بيضة.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري:

ـ يشوح الدجاج في طاسة على النار، ثم تضاف البسلة بالجزر والبصل والثوم مع التوابل، وتقلب المكونات جيدًا حتى تمام النضج.

ـ يضاف الدقيق وكريمة الطبخ إلى خليط الدجاج، وتقلب المكونات حتى تتجانس ويصبح الخليط بقوام مناسب.

ـ يوضع خليط الدجاج والخضار في قالب بايركس، ويترك قليلًا حتى يبرد.

ـ توضع طبقة من عجينة الباف بيستري على وجه القالب، مع غلقها من جميع الجوانب جيدًا.

ـ تدهن طبقة الباف بيستري بالبيضة المخفوقة للحصول على لون ذهبي أثناء الخَبز.

ـ يوضع القالب في فرن ساخن حتى ينضج الباف بيستري ويحمر الوجه.

ـ تخرج فطيرة الدجاج من الفرن وتترك دقائق قليلة قبل تقديمها.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

وتتميز فطيرة الدجاج بالبف بيستري بسهولة تحضيرها وإمكانية تقديمها كوجبة متكاملة، كما يمكن تحضيرها مسبقًا وتسويتها قبل موعد التقديم مباشرة للحصول على طبقة ذهبية ومقرمشة.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري فطيرة الدجاج فطيرة الدجاج بالبف بيستري طريقة عمل فطيرة الدجاج وصفات الشيف توتا مراد توتا مراد وصفات بالبف بيستري طريقة عمل البف بيستري بالدجاج فطائر الدجاج وصفات سهلة وصفات غداء سهلة وصفات عشاء سهلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

الاهلي

الأهلي يواجه أهلي بنغازي الليبي وديًا استعدادًا للدوري

ترشيحاتنا

شراء هاتف ذكي

قبل ما تدفع السعر الكامل.. هل تعرف ما هو الوقت المثالي لشراء هاتف رائد؟

طريقة لتأمين واي فاي بيتك

في دقيقتين.. أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك وتغيير الباسورد

هواتف Honor Magic 9

قبل إنطلاقه رسميا في 28 سبتمبر .. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9 الجديد

بالصور

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري
طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

ماذا يحدث عند وضع ساندوتشات الحلاوة الطحينية في اللانش بوكس للأطفال؟

هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟
هل الحلاوة الطحينية مفيدة للأطفال في اللانش بوكس؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد