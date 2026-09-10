طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري.. وصفة شهية سهلة التحضير

تعد فطيرة الدجاج بالبف بيستري من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة الغداء أو العشاء، حيث تجمع بين قطع الدجاج والخضار مع صوص كريمي غني، وتغطى بطبقة مقرمشة من الباف بيستري، ما يمنحها مذاقًا مميزًا وقوامًا شهيًا.

وقدمت الشيف توتا مراد طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري بمكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكن تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

مقادير فطيرة الدجاج بالبف بيستري:

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

بصلة صغيرة مفرومة.

فص ثوم.

ملعقة زبدة.

ملعقة زيت.

كوب كريمة طبخ.

ملعقة دقيق.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

رشة جوزة الطيب.

كيس بسلة بالجزر.

باف بيستري جاهز مفرود.

بيضة.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري:

ـ يشوح الدجاج في طاسة على النار، ثم تضاف البسلة بالجزر والبصل والثوم مع التوابل، وتقلب المكونات جيدًا حتى تمام النضج.

ـ يضاف الدقيق وكريمة الطبخ إلى خليط الدجاج، وتقلب المكونات حتى تتجانس ويصبح الخليط بقوام مناسب.

ـ يوضع خليط الدجاج والخضار في قالب بايركس، ويترك قليلًا حتى يبرد.

ـ توضع طبقة من عجينة الباف بيستري على وجه القالب، مع غلقها من جميع الجوانب جيدًا.

ـ تدهن طبقة الباف بيستري بالبيضة المخفوقة للحصول على لون ذهبي أثناء الخَبز.

ـ يوضع القالب في فرن ساخن حتى ينضج الباف بيستري ويحمر الوجه.

ـ تخرج فطيرة الدجاج من الفرن وتترك دقائق قليلة قبل تقديمها.

طريقة عمل فطيرة الدجاج بالبف بيستري

وتتميز فطيرة الدجاج بالبف بيستري بسهولة تحضيرها وإمكانية تقديمها كوجبة متكاملة، كما يمكن تحضيرها مسبقًا وتسويتها قبل موعد التقديم مباشرة للحصول على طبقة ذهبية ومقرمشة.