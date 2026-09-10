زيزو وإمام عاشور يدعمان عمرو الجزار بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

حرص ثنائي الأهلي، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، على دعم زميلهما عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووجه إمام عاشور رسالة، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، إلى عمرو الجزار، قال فيها: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ترجع بالسلامة يا حبيبي».

كما كتب أحمد سيد زيزو، عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»: «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. قدر الله وما شاء فعل»، متمنيا لزميله التعافي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب صباح اليوم.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها عمرو الجزار أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض الجزار للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام المقاولون العرب، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد إصابة عمرو الجزار ضربة قوية للفريق؛ في ظل ارتباط الأهلي بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة، وحاجته إلى جميع عناصره.



الأهلي يستعد لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعثر أمام المقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الماضية؛ ليرفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

في المقابل، جمع أبو قير للأسمدة 3 نقاط خلال أول 4 جولات، بعدما حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الافتتاحية.