من الجراد للحشد الخريفية.. «الزراعة» تكشف خريطة مكافحة الآفات خلال أغسطس

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة الوزارة تقديم الدعم الفني للمزارعين بنقل التوصيات والممارسات الزراعية الجديدة التي توصل لها باحثي مركز البحوث الزراعية في المجال النباتي والحيواني، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير مستلزمات رصد الآفات في بعض المحاصيل وتوفير بعض المبيدات والمخصبات الزراعية ووسائل المكافحة الحيوية.

وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حول جهود القطاع في خدمة المزارعين خلال شهر أغسطس.

وأكد رزق، أن الوزارة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين خواص التربة، وترشيد استخدام المياه، ونقل التوصيات الفنية الصادرة عن معاهد مركز البحوث الزراعية من مرحلة الزراعة وحتى الحصاد، إلى جانب مكافحة الآفات ورصد متبقيات المبيدات والرقابة على محال المبيدات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتوفير غذاء آمن للمواطن المصري، وفتح فرص تصديرية أمام الفوائض الإنتاجية.

وأشار الى أن هذه الجهود تنفذ عبر الاجهزة التنفيذية للوزارة، من خلال مهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة ووقاية النبات والمخصبات والزراعة العضوية، لافتا إلى أن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي عقدت خلال الشهر 125 يومًا حقليًا في مختلف محافظات الجمهورية، استهدفت 1880 مستفيدًا، وشملت 21 يومًا حقليًا للحملة القومية للأرز، و34 يومًا لمحصول الذرة، و16 يومًا لمحصول القطن، و10 أيام لمحصول الذرة الرفيعة، و12 يومًا لمحصول السمسم، و10 أيام لمحصول الفول السوداني، و12 يومًا لمحصول عباد الشمس، و10 أيام لمحصول فول الصويا.

وأوضح أن أيام الحقل استهدفت نقل الممارسات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، ومتابعة ومراقبة الحقول الإرشادية، إلى جانب عقد 900 ندوة إرشادية بالمراكز الإرشادية، استفاد منها نحو 15 ألف مزارع، فضلًا عن عقد 22 ندوة بشأن تعاقب محصولي المرحلة الأولى، استهدفت 330 مزارعًا، مع استمرار متابعة مجمعات مبادرة «حياة كريمة».

وأكد رئيس قطاع الخدمات فيما يخص قواعد الجراد، أن الوضع هادئ ومستقر وتحت السيطرة، مع استمرار حالة من اليقظة والحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الموقف، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة الجراد نفذت أعمال المسح والاستكشاف في مناطق البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ووادي النطرون، بإجمالي 126 نقطة مسح، وعلى مساحة بلغت 107 ألف و200 فدان مع استمرار فرق المسح والاستكشاف في أداء مهامها.

وأوضح رزق إن إدارة مكافحة القوارض عالجت131 ألفًا و699 فدانًا، وتنفيذ 166 ندوة إرشادية بحضور مهندسي الإدارات المختلفة، استفاد منها 381 فنيًا و1218 مزارعًا، إلى جانب تنفيذ 92 لقاءً حقليًا حضرها 497 مزارعًا، و86 ندوة قروية شارك فيها 433 من أهالي القرى و48 طالبًا، كما الإدارة 173 زيارة منزلية شملت 411 منزلًا، إلى جانب عقد دورتين تدريبيتين للفنيين بمشاركة 95 متدربًا.

وأوضح "رزق" أن إدارة مكافحة آفات المحاصيل الحقلية اكتشفت إصابات بدودة الحشد الخريفية في محصول الذرة على مساحة 634.23 فدان، ليصل إجمالي المساحة التي ظهرت بها مظاهر الإصابة منذ بدء الزراعة إلى 2497.5 فدان بمختلف محافظات الجمهورية، وتقدر المساحة المنزرعة بالمحصول بـ

مليون و658 ألفًا و109 أفدنة.

وعالجت الإدارة 56 ألفًا و788.12 فدان كإجراء وقائي ضد الآفة، ليصل إجمالي المساحات المعاملة إلى 153 ألفًا و51 فدانًا، كما نفذت 62 لجنة مرور على محصول الذرة لمتابعة حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وأعمال العلاج، إلى جانب تنفيذ ندوتين توعويتين حول الآفة في مختلف المحافظات، كما عالجت الإدارة 94.22 فدان من قصب السكر ضد آفة التفحم السوطي، و236.16 فدان ضد الحشرة القشرية الرخوة، و1618 فدانًا ضد دودة القصب الكبرى، إلى جانب استخدام طفيل «الترايكوجراما» لمكافحة دودة القصب الصغرى على مساحة بلغت 80 ألفًا و661 فدانًا.

وكشف تقرير الإدارة عن معالجة مليون و311 ألفًا و840 فدانًا ضد الحشائش بمختلف المحاصيل، إلى جانب مكافحة الحشائش على مسافة بلغت 8745.2 كيلومترًا بالمنافع العامة، شملت الطرق والترع والمصارف ومسطحات ورد النيل، كذلك تمكنت الإدارة من مكافحة النمل الأبيض، في 427 وحدة مقابل رسوم، و88 وحدة مجانًا ضد آفة النمل الأبيض التحت أرضي، كما تمت معاينة 4 شركات تزاول أعمال التبخير للمواد المخزونة.



وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن فرق الرقابة على محال المبيدات نفذت 1245 حملة مرور، منها 910 حملات في الوجه البحري و 335 حملة في الوجه القبلي، مشيرا إلى ان أعمال المرور في الوجه البحري،. اسفرت عن المرور على 579 محلًا مرخصًا، و 269 محلًا غير مرخص، و62 محلًا تحت الترخيص، مع ضبط 18 ألفًا و687 عبوة وتحرير 29 محضرًا، وفي الوجه القبلي، شملت أعمال الرقابة 176 محلًا مرخصًا، و96 محلًا غير مرخص، و69 محلًا تحت الترخيص، وأسفرت عن ضبط 11 ألفًا و284 عبوة وتحرير 25 محضرًا.

وقال إنه قد إجمالي المحال التي شملتها أعمال المرور 755 محلًا مرخصًا، و365 محلًا غير مرخص، و131 محلًا تحت الترخيص، فيما بلغ إجمالي المضبوطات نحو 29 ألفًا و971 عبوة، بإجمالي 54 محضرًا.



وأوضح رئيس قطاع الخدمات إن إدارة مكافحة الآفات البستانية والخضر، واصلت المرور على أعمال المكافحة بمختلف المحافظات للوقوف على حالات الإصابة ومتابعة أعمال العلاج، حيث تمت معالجة 1168 نخلة ضد آفة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب علاج 40 ألفًا و45 فدانًا من محاصيل الخضر، و38 ألفًا و254 فدانًا من بساتين الفاكهة، وعالجت 52 ألفًا و137 فدانً قطن ضد آفات الحفار والدودة القارضة والتربس والمن والعنكبوت الأحمر والجاسيد والذبابة البيضاء.

وتابع أنه في مجال المكافحة الحيوية للقطن، بلغت مساحة الإطلاق الأولى لطفيل «الترايكوجراما» 605 أفدنة، والثانية 605 أفدنة، والثالثة 485 فدانًا، والرابعة 485 فدانًا، والخامسة 485 فدانًا، والسادسة 185 فدانًا، فضلًا عن استخدام المبيدات الحيوية على مساحة بلغت 7794 فدانًا.

وكشف "رزق" عن أن جهود الحجر الزراعي أسفرت عن تصدير6 ملايين و896 ألفًا و446 طنًا، وشملت أهم السلع المصدرة الموالح والبطاطس والبصل والبطاطا والمانجو والرمان والثوم والفراولة والفاصوليا والعنب والجوافة والطماطم.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن الإدارة تعمل بكل جدية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحقيق الأمن الغذائي الذي تتبناه الدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، في ظل التحديات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

تكامل الجهود الفنية والإرشادية والرقابية والميدانية لخدمة المزارعين

وأشار إلى استمرار تكامل الجهود الفنية والإرشادية والرقابية والميدانية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، ودعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

