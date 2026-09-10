مصطفى بكري: لا خيار أمام العرب إلا وقف الزحف الحوثي.. وسقوط باب المندب يهدد التجارة والطاقة العالمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن اتساع نطاق الضربات الموجهة من إيران إلى دول الخليج، وامتداد تداعيات الحرب إلى عدد من الدول العربية؛ يمثل تطورًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن اتساع رقعة المواجهات؛ يعني فتح المزيد من الجبهات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليمن أصبح جبهة أساسية في الصراع الدائر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين تتحرك، وفق رؤيته، في إطار توجيهات إيرانية، محذرًا في الوقت نفسه من احتمال تحول لبنان إلى جبهة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وحذر بكري من تداعيات السيطرة على مدينة المخا اليمنية، معتبرًا أن هذا التطور ينذر بخطر متزايد على مضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية والاستراتيجية في العالم.

وأكد ضرورة مواجهة أي تحرك يستهدف إحكام السيطرة على المنطقة، مشيرا إلى أنه «لا خيار أمام العرب إلا بوقف الزحف الحوثي باتجاه مضيق باب المندب».

ودعا بكري إلى عدم السماح بسقوط المضيق؛ لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.

أحد الممرات الحيوية

وتابع بكري أن سقوط باب المندب قد تكون له انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، باعتبار المضيق أحد الممرات الحيوية التي تمر عبرها حركة السفن والتجارة بين الشرق والغرب.