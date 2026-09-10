إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض

أفاد مسؤولون أمريكيون ومن الشرق الأوسط لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية في منشآت تحت الأرض.

ووفقاً للتقرير، تستخدم طهران قطعاً مخزنة لتجميع صواريخ تعمل بالوقود الصلب وأخرى تعمل بالوقود السائل.

وتجري عمليات الإنتاج في عدد من المواقع الموجودة تحت الأرض، بما في ذلك مجمع "خوجير" الواقع شرق طهران.

كما تعمل إيران على إنشاء مواقع إنتاج جديدة، بحسب المصادر ذاتها.

وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون أن إيران استخدمت صواريخها الجديدة التي تعمل بنظام التوجيه الكهروضوئي لأول مرة في محاولة لمهاجمة سفن حربية أمريكية يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة طهران الانتقامية ضد السفن الأمريكية في المنطقة.

وشنت قوات الحرس الثوري الإيراني سلسلة من الضربات خلال الليل استهدفت القوات الأمريكية في الأردن و10 سفن أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت صحيفة "التلجراف" بأن محاولة الهجوم على السفن استخدمت تقنية التوجيه الكهروضوئي الإيرانية؛ وهي صواريخ تعتمد على كاميرات ومستشعرات ضوئية لتتبع الأهداف وإصابتها بدقة عالية.