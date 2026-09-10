يقلل الضغط عن الأسر.. محمود بسيوني يوضح مميزات نظام البكالوريا الجديد

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن نظام «البكالوريا» الجديد صُمم وفق مناهج دراسية متطورة وآليات تقييم حديثة تهدف إلى قياس المستوى الحقيقي للطلاب بدقة، معالجةً بذلك التخوفات التي كانت تصاحب نظام الثانوية العامة بأسلوبه القديم.

وأوضح، «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن النظام الجديد يقضي على فكرة الفرصة الواحدة والامتحان الموحد الذي كان يمثل عبئاً كبيراً، لافتًا إلى أنه يتيح للطلاب إمكانية خوض الامتحانات لأكثر من مرة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط النفسية والعصبية الواقعة على الطلاب وأسرهم.

وأشار إلى أن نظام البكالوريا يتضمن حوافز جادة، في مقدمتها التخفيض الكبيرة في حجم المناهج والمواد الدراسية، منوهًا إلى تقليصها من أكثر من 20 إلى 30 مادة في السابق، لتقتصر حالياً على 7 أو 8 مواد فقط في الفصل الدراسي الواحد.