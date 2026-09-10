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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل «اقتصادية النواب»: استباحة بيانات المصريين أزمة تؤرق الجميع

أيمن محسب
أيمن محسب
محمود زيدان

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف حماية البيانات الشخصية للمواطنين بات يُشكل أزمة حقيقية تؤرق جموع المصريين بمختلف فئاتهم، مشيراً إلى أن المجتمع يعاني من حالة فوضى غير عادية وغياب للحوكمة الحقيقية المنظمة لتداول واستخدام هذه البيانات.

وأوضح «محسب»، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، عبر برنامجها «كلام الناس» المذاع على شاشة «mbc مصر»، أن وصف «استباحة البيانات» هو التعبير الأكثر دقة للواقع الحالي، لافتاً إلى أن العديد من الشركات تواصل تحقيق أرباح هائلة وتجارية على حساب خصوصية المواطنين دون مراعاة لخطورة هذا الأمر.

وشدد على أن هذه الشركات لن تتخذ خطوات ذاتية لتعديل الوضع؛ طالما أنها المستفيد الأكبر والمباشر من هذه الحالة.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المواطنين أُرهقوا بشكل ملموس من استمرار هذه الظاهرة وانتهاك خصوصيتهم، مؤكداً وجود حاجة ماسة وفرض آليات حوكمة صارمة ورادعة تُعيد الانضباط وتحمي بيانات الشارع المصري.

أيمن محسب أخبار توك شو بيانات المصريين الشركات

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