وزير الخارجية: فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي «ضرورة».. وانسحاب الاحتلال يدعم حصر السلاح بيد الدولة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن مصر تدعم بشكل واضح فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، مشددًا على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال والتوتر على الحدود يفاقمان حالة عدم الاستقرار ويعرقلان جهود تحقيق الأمن والسلام.

وأشار وزير الخارجية إلى أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية من شأنه أن يساعد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم قدرة مؤسساتها على بسط نفوذها على كامل أراضيها.

حماية الأمن الإقليمي

كما أكد ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية الأمن الإقليمي.