سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق اتوبيس نظير تحميل الركاب بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة أجرة " أتوبيس" من أحد الأشخاص لمطالبته بمبلغ مالى نظير تحميل الركاب بالقليوبية دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة ، وهتك عرض" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وضبط بحوزته (مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بتاريخ 6/ الجارى وقيامه بفرض مبالغ مالية على قائدى السيارات نظير تحميل الركاب بإسلوب البلطجة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

