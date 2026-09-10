طارق فهمي: العمل العسكري قادم والضربات بين أمريكا وإيران تتسم بالانضباط

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرهان الأمريكي حتى الآن هو استخدام كل وسائل المواجهة، موضحًا أن هناك حربًا اقتصادية، لكن ذلك لا يمنع من توجيه ضربات دورية إذا خرج الأمر عن هذا السياق.

وأضاف خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، أن الجانب الأمريكي يستخدم كل الأدوات أو الآليات، مشيرًا إلى وجود عقوبات وتغليظ للعقوبات، واستخدام كل الأوراق الخاصة بالتدابير والإجراءات العقابية، ومحاصرة الكيانات الإيرانية في الخارج.

وأوضح أن هذا الأمر يأخذ وقتًا، ولا يوجد إطار زمني له، مشيرًا إلى أن جزءًا منه مرتبط بالتطورات الجارية داخل إيران، مؤكدًا أن العمل العسكري “قادم قادم” بصرف النظر عن التوقيت.

وأشار إلى أن الضربات حتى الآن منضبطة، موضحًا أن الطرفين يستهدفان أهدافًا لكل طرف، وأن الضربات تتسم بقدر كبير من نقل الرسائل والرشادة حتى في الاستخدام.