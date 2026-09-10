أستاذ علوم سياسية: استهداف الناقلات جزء من المواجهات الإيرانية الأمريكية ولا يوجد أفق لأي حل

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن استهداف الناقلات جزء من مرحلة المواجهات الإيرانية الأمريكية، متوقعًا وجود انتقالات نوعية في إطار المواجهة، مشيرًا إلى أن استهداف الناقلات يؤثر بصورة مباشرة على أسعار النفط وغيرها.

وأضاف خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، أن المشكلة الآن هي إدارة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن الوضع يتجه إلى التعايش مع الأزمة، في ظل عدم وجود ما يشير إلى وجود أفق لأي حل، لافتًا إلى أن الوساطات توقفت إلى حد ما، وهناك تبادل للرسائل، فضلًا عن إرهاق الوسيط الباكستاني.

وأشار إلى أن الحدث المفصلي الذي ربما يغير من وقائع ما يجري هو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، موضحًا أن الإيرانيين يراهنون على الوصول إلى هذا الحدث، بما قد يؤثر على الحزب الجمهوري وشعبية الرئيس الأمريكي، وربما تكون هناك قرارات أمريكية بعد نتائج هذه الانتخابات.