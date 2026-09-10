كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يطالب أوكرانيا بالبدء في تجنيد النساء على غرار النموذج الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تأسف للنقص المتزايد في أعداد الرجال المؤهلين للخدمة العسكرية.

وبيًن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان له، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بتكثيف النقاش في أوكرانيا حول تجنيد النساء، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق "مبتكرة" لمساعدة أوكرانيا في توفير "وقود المدافع".



ووفق البيان الروسي، فقد حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على وضع آليات سليمة قانونيا لترحيل اللاجئين الأوكرانيين.

الاستخبارات الخارجية الروسية: يتواجد ما يصل إلى 5.6 مليون أوكراني في أوروبا ويشكلون ضغطا على البنية التحتية الاجتماعية في كل من ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك.