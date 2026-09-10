أسعار الغاز في أوروبا تقفز لأعلى مستوى منذ يناير 2023

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الأربعاء أعلى مستوياتها في عامين ونصف، مدفوعة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق ممرات الطاقة الحيوية، ما أدى إلى موجة بيع عنيفة في أسواق الأسهم.

الغاز يتجاوز 80 يورو والخام يقفز فوق 100 دولار

ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأوروبي لفترة وجيزة فوق 80 يورو لكل ميجاواط/ساعة في بورصة أمستردام ظهر الأربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ يناير 2023.

وتُعد بورصة أمستردام المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز في القارة.وفي سوق النفط، قفز سعر خام برنت متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل مع تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن استهدفت واشنطن ناقلات نفط إيرانية وردت طهران بهجمات على سفن حربية وناقلات أمريكية في الخليج العربي.

إغلاق هرمز وباب المندب يشعلان أزمة الطاقة

جاء الارتفاع الحاد بعد أن تسبب الصراع الأمريكي الإيراني في شلل شبه كامل لمضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط والغاز المسال.

وتزامن ذلك مع تصاعد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن، وسط شكوك بأن الجماعة المدعومة من إيران تسعى للسيطرة على مضيق باب المندب الرابط بين اليمن والقرن الأفريقي والبوابة إلى البحر الأحمر،ويمر عبر هذين المضيقين جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية، وأي اضطراب فيهما يرفع مباشرة كلفة الشحن والتأمين ويدفع الأسعار للصعود.

البورصات الأوروبية تتراجع

انعكست المخاوف من التضخم على الأسواق المالية سريعاً، وأغلق مؤشر AEX في بورصة أمستردام منخفضاً 1.3% عند 1101.89 نقطة، بينما تراجع مؤشر MidCap بنسبة 0.9% إلى 1098.01 نقطة.

كما سجلت بورصات فرانكفورت وباريس ولندن تراجعات بنحو 1.9%،وحذرت هيئة المستهلكين والأسواق الهولندية ACM من أن فواتير الطاقة سترتفع مجدداً.

وأوضحت أن أسعار الغاز في عقود الطاقة القياسية قفزت بأكثر من 6% في أغسطس مقارنة بيوليو، وبأكثر من 11% مقارنة بالعام الماضي.

ويخشى المحللون أن يؤدي استمرار التوتر الجيوسياسي إلى مزيد من الضغط على الأسر والشركات الأوروبية التي لا تزال تحاول التعافي من أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.