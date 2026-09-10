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أحمد العوضي لـ«صدى البلد»: «سلطان الديب» مختلف عن كل أعمالي.. والتصوير يبدأ أكتوبر (خاص )
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي لـ«صدى البلد»: «سلطان الديب» مختلف عن كل أعمالي.. والتصوير يبدأ أكتوبر (خاص )

النجم أحمد العوضي
النجم أحمد العوضي
أوركيد سامي

كشف النجم أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة بشأن مسلسله المقبل «سلطان الديب»، والمقرر أن يخوض من خلاله منافسات موسم دراما رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، وأنه سيكون مختلفًا عن كل الأعمال التي قدمها من قبل، سواء على مستوى الشخصية أو الأحداث.

وقال أحمد العوضي في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن مسلسل «سلطان الديب» سيكون تجربة مختلفة عن أعماله السابقة، موضحًا أن الجمهور على موعد مع عدد كبير من المفاجآت خلال الأحداث، وهو ما يجعله متحمسًا لتقديم العمل في موسم رمضان 2027.

وأضاف العوضي أن التحضيرات الخاصة بالمسلسل تجرى خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن فريق العمل يعمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل قبل بدء التصوير.

ويأتي «سلطان الديب» ضمن الأعمال المنتظرة بقوة في موسم رمضان 2027، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد العوضي، وحرصه خلال السنوات الماضية على تقديم شخصيات مختلفة تحمل طابعًا خاصًا، وهو ما جعل أعماله تحظى باهتمام الجمهور منذ الإعلان عنها.

وكان أحمد العوضي قد كشف مؤخرًا عن الاسم النهائي لمسلسله الجديد «سلطان الديب»، بعدما أثار حالة من التشويق بين جمهوره من خلال مسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يؤكد اختيار اسم العمل.

ويشارك في بطولة «سلطان الديب» الفنانة يارا السكري، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج تامر مرسي، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل والاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير «سلطان الديب» خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع استكمال التجهيزات الخاصة بالعمل، استعدادًا للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، خاصة أن صناع المسلسل يسعون إلى تقديم تجربة درامية تحمل طابعًا مختلفًا عن الأعمال السابقة.

وعن تريند الثمانينات الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث أحمد العوضي عن علاقته بهذا الاتجاه، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه من أوائل الفنانين الذين شاركوا في هذا الترند، مشيرًا إلى أن إطلالة شخصية «فهد» التي قدمها في مسلسل «فهد البطل» كانت تنتمي إلى أجواء حقبة الثمانينات.

وقال العوضي: «أنا أول واحد شاركت في تريند الثمانينات، لأن الجاكيت بتاع مسلسل فهد البطل هو مسلسل ثمانينات»، في إشارة إلى الستايل والملابس التي ظهر بها خلال أحداث العمل، والتي حملت ملامح مرتبطة بالفترة الزمنية التي دارت فيها الأحداث.

وكان مسلسل «فهد البطل» قد عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وقدم خلاله أحمد العوضي شخصية «فهد»، في عمل اعتمد على أجواء شعبية وصراعات درامية، وواصل من خلاله تقديم الشخصيات التي تحمل أسماء أعماله الرمضانية، وهو النهج الذي استمر لاحقًا مع «علي كلاي»، وصولًا إلى «سلطان الديب» المقرر عرضه في رمضان 2027.

ويواصل أحمد العوضي بذلك حضوره في الدراما الرمضانية، وسط حالة من الترقب لمسلسله الجديد، خاصة بعد تأكيده أن «سلطان الديب» سيقدم شكلًا مختلفًا عن أعماله السابقة، ويحمل مفاجآت عديدة للجمهور، على أن تبدأ رحلة التصوير في أكتوبر المقبل استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2027.

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