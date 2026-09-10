الكارت الذهبي.. الأهلي يبلغ اتحاد الكرة بموقفه من المشاركة في السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن الموقف النهائي للنادي الأهلي بشأن المشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء حسمت قرارها بشكل رسمي، وأبلغت اتحاد الكرة بموقفها من خوض منافسات البطولة.

وأوضح خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن النادي الأهلي لا يعتزم الانسحاب من بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الإدارة أبلغت اتحاد الكرة برغبتها في المشاركة، باستخدام «الكارت الذهبي» الذي يتيح للفريق التواجد في البطولة.

الأهلي يحسم موقفه من السوبر المصري

وأكد الغندور أن موقف الأهلي أصبح محسومًا بشكل نهائي، وأن الفريق سيشارك في النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري، لينهي بذلك حالة الجدل التي شهدتها الساعات الماضية بشأن إمكانية اعتذار النادي عن عدم خوض المنافسات.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تتخذ أي قرار بالانسحاب من البطولة، مشددًا على أن ما تردد حول وجود نية لدى النادي للاعتذار عن المشاركة لا أساس له من الصحة، وأن الاتجاه الحالي هو خوض المنافسات بصورة طبيعية.

«الكارت الذهبي» يحسم مشاركة الأهلي

وأشار الغندور إلى أن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر المصري عن طريق «الكارت الذهبي»، وهو ما يسمح للفريق بالتواجد ضمن الأندية المشاركة في البطولة، وفقًا للنظام المعتمد للمسابقة.

ويأتي حسم الأهلي لموقفه ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول مشاركة الفريق في البطولة، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية اعتذار النادي وعدم خوض المنافسات.

الأهلي يستعد للمنافسات المقبلة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للاستحقاقات المحلية المقبلة، وسط رغبة من الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر المصري، سواء فيما يتعلق بموعد إقامة المنافسات أو الأندية المشاركة ونظام البطولة، بعد تأكيد الأهلي موقفه النهائي من خوض المسابقة.