ناقد رياضي: الأهلي نفس الموسم اللي فات.. ومفيش أي تغيير خالص

انتقد الناقد الرياضي محمود صبري، مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالتطور المنتظر مقارنة بالموسم الماضي، رغم التغييرات التي شهدتها صفوفه والجهاز الفني.

وقال محمود صبري، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «الأهلي قدامه لسه كتير أوي، الأهلي هو هو الموسم اللي فات بالظبط ومفيش أي تغير خالص في الأهلي!».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن مستوى الأهلي الحالي لا يعكس وجود تغيير واضح عن الموسم الماضي، مطالبًا بضرورة تطوير أداء الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار المنافسة في بطولة الدوري.

مباراة الأهلي والمقاولون

وجاءت تصريحات محمود صبري عقب تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهر الأهلي خلال اللقاء بأداء لم يلبِّ طموحات جماهيره، حيث واجه صعوبة في صناعة الخطورة على مرمى المقاولون، قبل أن يكتفي في النهاية بالحصول على نقطة واحدة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم أمام إنبي وزد وسموحة، قبل أن يتعثر أمام المقاولون العرب، ليفقد نقطتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويواصل الأهلي استعداداته للمباريات المقبلة، وسط مطالبات بتحسين الأداء واستغلال فترة التوقف من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت في مواجهة المقاولون.