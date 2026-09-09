للانش بوكس.. اكتشف طريقة عمل فطائر السمسم

تعد فطائر السمسم من الاكلات الشهية التي يمكن وضعها في اللانش بوكس للاطفال خلال العام الدراسي.

نعرض لكم طريقة عمل فطائر السمسم بالعسل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة .

المقادير

● ٣ كوب دقيق

● علبه زبادي

● بيضه

● ¼ كيلو زيت

● ملعقة كبيرة خميره

● ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة صغيرة ملح

● ماء دافي للعجن

للحشو

● جبنه براميلي

للوجه

● سمسم محمص

● ماء

● عسل أسود

طريقةعمل فطائر بالسمسم والعسل

اخلطي جميع المكونات الجافة في بولة وضعي البيضة والزبادي والزيت وقلبي

اضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة واتركيها تتخمر حوالي ساعة

قسمى العجينة كرات ثم افرديها واحشيها بالجبنة ولفيها على شكل رول

يذوب العسل في كوب من الماء ثم ضعي فيه الرولات في الماء بالعسل ثم يغمر في السمسم وأدخليه في الفرن حتى تمام النضج.