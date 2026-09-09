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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

فتوح
فتوح
محمد سمير

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لحين تولي المدير الرياضي الجديد مهامه رسميًا.

ويأتي قرار إدارة الزمالك في إطار رغبتها في إسناد ملف تجديد عقود اللاعبين إلى المدير الرياضي المنتظر، خاصة أنه سيكون المسؤول عن إدارة الملف الرياضي بالنادي خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمن اختصاصاته تحديد الموقف من استمرار اللاعبين وتجديد عقودهم أو الموافقة على رحيلهم.

وتتمسك إدارة الزمالك باستمرار أحمد فتوح مع الفريق، في ظل الاعتماد عليه ضمن حسابات الجهاز الفني والحاجة إلى خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي قد رفض في وقت سابق عددًا من العروض التي وصلت للاعب قبل انطلاق الموسم، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على خدماته وعدم التفريط فيه.

ورغم تمسك الزمالك ببقاء فتوح، فضّل مجلس الإدارة عدم الدخول في مفاوضات نهائية بشأن تجديد عقده في الوقت الحالي، على أن يتم ترك الملف للمدير الرياضي الجديد عقب توليه مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة عن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي، بعد الانتهاء من الاتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بآلية العمل واختيار أعضاء الجهاز المعاون.

وكان الزناتي قد وضع مجموعة من الشروط والضمانات قبل إتمام الاتفاق بصورة نهائية، يأتي في مقدمتها انتظام النادي في سداد مستحقات اللاعبين وفق المواعيد المحددة، إلى جانب حصوله على صلاحيات كاملة في إدارة الملف الرياضي دون تدخلات، مع تحديد اختصاصاته بشكل واضح.

ومن المقرر أن يبدأ المدير الرياضي الجديد فور توليه المهمة في إعادة ترتيب عدد من الملفات داخل قطاع الكرة، ومن بينها عقود اللاعبين التي تنتهي خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها عقد أحمد فتوح، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء.

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